慶富急兜錢 爆押股地下錢莊變現2億

2017-11-08

外界質疑慶富早已企圖落跑

〔記者黃佩君／台北報導〕慶富案延燒扯出案外案，竟爆出今年六月慶富以股票抵押，向地下錢莊借款兩億元。高雄市議員參選人林智鴻昨指出，他接到慶富內部爆料，董事長陳慶男借錢借到地下錢莊，六月親簽借據借款兩億元；林智鴻質疑，調查顯示慶富大量資金流向海外，甚至涉及以非正規管道鉅額借貸，是否早已存心拿國內資金填補中國投資的資金缺口，企圖「落跑」？

慶富今年四月就傳出體質不良，以質押股票急尋金主；六月傳出陸續匯款十億元到澳門，疑填補在中國大筆投資的資金缺口；林智鴻提出慶富六月向地下錢莊借錢的借據，金額更高達兩億元，也佐證日前消息指出慶富四月後已「到處找金主」的傳聞。

林智鴻說，該借據為慶富內部員工爆料，指出陳慶男尋找資金孔急，竟連地下錢莊這種非正式管道都用上；該借據顯示，陳慶男授權一劉姓男子借貸兩億元台幣，每月利息一．五％，借款期限六個月，並支付給中間人高達四％的仲介費；抵押品為慶富之股票，借據並有陳慶男印鑑及簽名。

林智鴻質疑，慶富在二○○八年國民黨重新執政後，在中國投資包括造鎮、光電產業園區、水上樂園；難免讓外界質疑以國內公共工程招標的資金，挪用到私人投資案，搜刮台灣資金，錢進中國。

他指出，慶富甚至連聯貸的款項都不夠，還向地下錢莊做高額借貸，是否早已存心以國內資金填補在中國投資的資金缺口，企圖「落跑」？檢調應儘速介入，調查慶富整體資金來源與流向。