查獵雷艦案 國防部：沒有時間表

2017-11-08

〔記者涂鉅旻、盧冠誠、吳佳蓉／台北報導〕慶富承攬獵雷艦國造案，卻身陷履約與財務風暴，國軍擬定「慶富繼續履約」、「其他船廠承接」、「解約」、「撤案」四大方案因應，國防部發言人陳中吉昨表示，國軍緊盯後續發展，除內部調查，亦會如實提供資料給立法院調閱小組、檢方釐清全案，相關調查尚無確切時間表。

參貸行盼國防部支持續建

不過，針對慶富造船二○五億元獵雷艦聯貸案，銀行團昨召開第二次會議，會中討論未來繼續可行的方案，有參貸行呼應主辦行第一銀行的看法，希望國防部能夠支持續建，完成國艦國造的目標，方能將銀行團的損失降低。

另位參貸行主管則說，目前看來不太可能由慶富繼續建造獵雷艦，至於重新招標，除了必須由國防部定奪，還要義大利技協廠（ＩＭ）、美國技協廠（ＬＭ）的支持，顯示還有很多關卡要走。

銀行團主管表示，這場會議主要是討論相關問題，並沒有特別的結論。一銀日前指出，銀行團除積極對慶富展開法律追償行動，也期待有新的造船公司加入獵雷艦專案續建；一旦國防部獵雷艦專案決定續建，銀行團將促成專案完成，希望降低銀行團的損失，以創造雙贏。

對於獵雷艦案後續發展，陳中吉表示，國軍和慶富簽署獵雷艦案合約時，已擬定九種解約條件，海軍律師團隊與專案小組正尋求不損及國軍權益的處理方式，國防部都會做周延考量。

陳中吉說，國軍已提供立法院外交及國防委員會調閱小組一千四百餘份文件，高雄地檢署亦要求海軍提供五百多份資料，國軍亦同步進行內部調查，盼盡快釐清真相，秉持坦然面對、認真檢討、毋枉毋縱態度。

另針對外界指稱公股行庫的聯貸案件違失，財政部管理欠妥，財政部澄清表示，公股銀行辦理客戶授信及聯貸案均不需報財政部知悉。