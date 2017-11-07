姚立明妻楊芳玲被提名監委 引發議論

2017-11-07

將查大巨蛋？楊︰全看證據

〔記者蘇永耀、楊淳卉、沈佩瑤／台北報導〕總統府昨表示，蔡英文總統補提名前台北市政府法務局長楊芳玲（見圖，資料照）為第五屆監委，府方已送交咨文至立法院，請立法院進行人事案審查並行使同意權。由於楊芳玲為台北市長柯文哲競選總幹事姚立明之妻，這項提名被立委形容是「妙招」，不僅具專業性，也賦予政治聯想。

對獲得提名，楊芳玲表示，獲任命就會盡最大能力去完成監察委員的責任。未來是不是會特別針對北市府大巨蛋等案重啟調查？她說，不管是哪一個案件，只要有相當的證據，檢視出來有違法嫌疑，不論是哪個監察委員都會盡責，但不能只是聽信傳言，還是要實事求是。

外界解讀民進黨爭取姚支持

柯文哲先前多次砲轟中央，引發與民進黨的緊張關係，綠營基層因此希望民進黨在明年台北市長選舉能提出自己的人選。姚立明最近公開批評柯的施政，先前的合作關係不再，總統府宣布補提名去年請辭北市府法務局長的楊芳玲，引發外界解讀，認為此舉在爭取姚立明及楊芳玲等力量的支持，有助於佈局明年選戰。

立委︰具專業性 政治妙招

民進黨立委莊瑞雄指出，這項提名堪稱是政治「妙招」，擔任過教職及法務局長的楊芳玲絕對具有擔任監委的專業，而楊過去在北市府深入參與過「大巨蛋」等案，以姚立明現在對柯的態度，均讓人賦予政治聯想。

府院高層︰不要什麼都扯到柯P

對此，總統府發言人林鶴明反駁，監委提名的核心考量在專業，這類解讀沒有討論的意義。一名府院高層也說，這單純只是要給姚立明做人情，不要什麼事情都扯到柯文哲。

林鶴明指出，總統於今年三月補提名十一人為第五屆監委，咨請立法院行使同意權，其中被提名人劉文雄不幸辭世；總統綜合考量專業素養與品德操守等多方因素，經提名審薦小組召集人陳建仁副總統徵詢小組委員意見，決定就該遺缺補提名楊芳玲。

楊芳玲為德國畢勒菲大學法學博士，長期任教於中山大學，長於環境法、商事法與企業責任等學術領域，曾任台北市政府法務局長，同時也是國會觀察文教基金會發起人。