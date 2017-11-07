國民黨首波徵召 月底前出爐

2017-11-07

〔記者施曉光／台北報導〕國民黨二○一八直轄市、縣市長選舉「中央提名協調小組」上週約談各地方黨部主委商討選情完畢，上週末下班前已有連江縣、南投縣等兩個地方黨部完成地方提名小組會議並經縣市委員會通過，向黨中央提報輔選計畫並建請直接徵召現任連江縣長劉增應、南投縣長林明溱。黨內人士指出，第一波提名名單約在本月中旬或下旬出爐。

黨內人士指出，除了連江縣、南投縣外，可望在第一波名單的還有情況單純的宜蘭縣、花蓮縣、雲林縣，地方黨部可望也循建議直接徵召模式辦理，其中花蓮縣人選為花蓮縣長傅崐萁的妻子、國民黨不分區立委徐榛蔚，雲林縣擬推擔任雲林縣黨部主委的農田水利會長林文瑞出馬角逐，宜蘭縣為現任羅東鎮長林姿妙。

藍營另一位尋求連任的苗栗縣長徐耀昌，據黨內人士指出，既然「一○七年直轄市長暨縣市長選舉候選人提名特別辦法」已經通過，「徵召已成定局」，但考量徐耀昌與前縣長劉政鴻仍有閒隙，地方黨部認為事緩則圓，目前還不急於通過程序建請中央徵召。

至於原本情況也相當單純、可望推議長饒慶鈴出馬的台東縣，由於立委廖國棟近日表態要選，使地方黨部提報辦理徵召作業暫緩，將由黨部主委進行疏通，若廖仍堅持參選，才可能辦初選。

此外，為落實國民黨主席吳敦義承諾培育黨內年輕人才，黨內人士指出，明年地方公職選舉提名，打算仿照提名不分區立委，要求被提名人立下切結書，承諾當選公職後會聘用黨中央革命實踐研究院所培訓的青年人才擔任機要或助理，而強制黨籍公職聘用黨部培訓人才，則是提供年輕人參與政治實務工作，並且鋪陳未來參選之路。