民進黨選對會成員︰徐國勇有意願參選

2017-11-07

黨政人士︰徐盼快決定選區

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨二○一八年新北市長提名仍不明朗，行政院發言人徐國勇被黨內視為「強棒」人選，但他也被點名可能出戰新竹縣長選舉。黨政人士透露，民進黨選對會已私下徵詢徐國勇明年投入百里侯選戰的意願，徐曾私下表達，若黨要徵召他參選，他希望能儘快決定選區，以利後續備戰。

黨內視為新北強棒 也被點名征戰竹縣

民進黨內日前傳出「台北顧立雄、新北徐國勇」的雙城雙打組合，徐國勇日前受訪時表示，尊重黨主席蔡英文的徵召權力，黨主席徵召了誰，身為黨員會義無反顧往前衝。

被徵詢參選？徐︰沒這回事

不過，對於民進黨選對會徵詢徐國勇參選意願一事，徐昨否認，表示「沒這回事」。

新北市長部分，目前除了蘇系立委吳秉叡、英系立委羅致政、台北市副市長陳景峻等人表態參選外，其他則有徐國勇及民進黨立委林淑芬被點名。

選對會成員指出，徐國勇對於選舉「當然有意願」，不過，對新北市長提名，黨內還要等國民黨的人選確定後才會有較具體進展，時間約落在明年四、五月；在決定人選前，黨內一定會先進行內部民調。

此外，據了解，近日動作頻頻的陳景峻宣布參選後，也曾私下拜訪前行政院長游錫堃多名核心幕僚，希望爭取游支持；陳景峻也詢問游幕僚，游是否有意再代表黨出征新北市？並表示：「若游錫堃要選，我就願意退出。」

盼游錫堃支持 陳景峻碰釘

不過，游陣營評估，陳景峻此次力搏的機會不大，游幕僚也回應陳景峻，他恐怕「過不了游錫堃這關」，游目前並不會支持陳。據了解，對於陳景峻未事先與游錫堃溝通，就直接對外表態參選，游也頗有微詞，兩人昔日結盟光景恐不復見。

陳景峻受訪坦言，他的確有和游錫堃身邊的人接觸，如果游願意，他當然會去拜會。他也表示，他近日已拜會前副總統呂秀蓮、前民進黨主席許信良等黨內大老請益，與游錫堃則是曾在其他場合遇到。

陳景峻表示：「如果他（游錫堃）要選，我們就很尷尬。」游是黨內大老，如果游決定要參選，他就會退出。