蔣經國認證 團徽鑲的是黨徽

2017-11-07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團一再聲稱非國民黨附隨組織，黨產會近期調查史料發現，救國團首屆主任蔣經國在一九五二年「中國青年反共救國團」成立前夕，曾經在復興崗總團部的記者會上，正式說明救國團團徽中的青天白日，「乃中國國民黨黨徽」。

成立前夕 蔣說明團徽涵義

黨產會委員指出，一九五二年十月三日，蔣經國在復興崗總團部舉行救國團首次會議，出席團務指導委員包含周至柔、程天放、張其昀、谷正綱等人，會中正式通過救國團團章及團徽，自該日起正式辦公。

總團部也在當天舉行記者會，由蔣經國親自主持，指已選定在蔣公誕辰十月卅一日當天，正式宣布救國團成立。

黨產會委員表示，蔣經國在記者會上說明團徽涵義，指中國青年反共救國團團徽經研究確定，並將正式啟用，團徽中的青天白日是國民黨黨徽，隔日的中央日報、全民日報、民族報等各大報，皆以大篇幅報導此事。

黨產會委員認為，中央日報是國民黨創辦的黨報，在戒嚴時期是最大官媒，全民日報社長林頂立當過國防部保密局台灣站站長、民族報社長王惕吾是國民黨中常委，官媒及黨媒全都明文團徽設計來自黨徽，救國團團徽絕對不會是國徽。

「這就是國民黨附隨組織最好的證據！」時力立委徐永明表示，救國團是在國民黨中央改造委員會上決定成立，團徽鑲有國民黨的車輪牌，由蔣經國一手打造，所有證據都直指與國民黨脫不了關係。