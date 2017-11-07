救國團靠「幽靈辦法」 大做旅館生意

2017-11-07

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團青年活動中心靠「幽靈辦法」與民間旅館業者搶生意！民進黨立委賴瑞隆踢爆，馬政府的教育部「大開後門」，為救國團量身訂做的「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，根本毫無法源依據，教育部應立刻廢止「幽靈辦法」。

賴瑞隆表示，救國團憑藉著教育部訂定的「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，在全國各大國家公園、風景區內，以低價承租國有土地，把青年活動中心當成旅館在營利，卻又能不受「旅館業管理規則」規範。

賴瑞隆指出，該辦法是依據「發展觀光條例」第二十四條第三項規定訂定，該項內容為「非以營利為目的，且供特定對象住宿之場所，由各該目的事業主管機關就其安全、經營等事項訂定辦法管理之」；他質疑，「母法第三項已刪除，辦法至今還在！」

賴瑞隆強調，「發展觀光條例」第二十四條第三項在二○一五年修正後早被刪除，換句話說，「青年活動中心住宿設施管理及安全維護辦法」，現已無法源依據。

賴瑞隆更批，教育部當年趁「發展觀光條例」修正前，趕在二○一四年八月為救國團量身打造了一個辦法，讓青年活動中心的消防、公安，不必受到地方政府查驗，主管機關更變成教育部，而非交通部觀光局。

賴直指，該辦法寫得很好聽，如本設施非以營利為目的，供未滿四十歲之社會青年等特定對象住宿，但實際上卻是任何人都可住的營利行為，「我之前打電話去溪頭青年活動中心訂房，也沒在問客人年紀幾歲。」

「與一般旅館無異，應等同旅館業者納管！」賴瑞隆認為，救國團青年活動中心較周邊飯店房價沒特別便宜，澎湖青年活動中心最貴房型一晚定價一萬元、溪頭青年活動中心住一晚也要三、四千元，救國團靠國家資源來賺錢，還能享有教育部賦予的特權，難怪總資產已累積五十三億元。

交通部觀光局則指出，現行「發展觀光條例」規定，於本條例二○一五年修正施行前，非以營利為目的，且供特定對象住宿的場所，而有營利事實者，應自條例施行後十年內，亦即二○二五年之前，向地方主管機關申請旅館業登記，救國團青年活動中心也適用。