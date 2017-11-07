獨厚救國團 天祥活動中心每坪月租6.7元

2017-11-07

國有地賤租 一晚就賺回租金

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團在全台有十二處青年活動中心、一處觀雲山莊，各大據點幾以承租國有地方式營業使用，位於太魯閣國家公園的天祥青年活動中心，承租約二○二一坪的國有地，年租金僅十六萬三六五六元，每坪月租金約六．七元；對此，朝野立委同聲質疑，租金一個晚上就賺回來，不應再低價賤租獨厚救國團，租約到期應要求搬離。

國有財產署回應表示，依「國有財產法」第廿八條規定出租，年租金是以當期的土地申報地價總額，乘以五％計收，出租給救國團的國有土地，已取消過去打六折的優惠，將研議租約到期後是否續約。

朝野立委要求 租約到期搬離

黨產會清查發現，救國團青年活動中心租賃情況複雜，救國團的「房東」遍及中央和地方政府，包含財政部國有財產署、經濟部水利署、農委會林務局、原民會、台北及新北市政府、澎湖縣政府、自來水公司、台灣大學、台鐵等公家單位。

其中，救國團向國產署承租花蓮秀林鄉的六六八三平方公尺（約二○二一坪）國有土地，做為天祥青年活動中心，年租金僅十六萬三六五六元，平均每月租金一萬三千多元，換算每坪月租金六．七元。

此外，由教育部補助一億多元興建的墾丁青年活動中心，國產署以年租金六百六十六萬二千餘元租給救國團，出租面積十萬二五九九平方公尺（約三萬一千餘坪），每坪月租金也只有十七．九元。

墾丁青年活動中心 每坪17.9元

民進黨立委賴瑞隆批評，救國團早年以青年工作為由，無償使用國家資源，後來仍藉「黨國餘蔭」以低廉租金租到國有地，在國家公園最好地段用價差獲利，以天祥青年活動中心每晚三千三百元至四千八百元不等住宿房價，六十五間房一個晚上租金就賺回來了。

據救國團使用國有非公有不動產清冊顯示，救國團也向林務局承租位於中橫公路上的觀雲山莊約一三○○坪土地，年租金僅十萬五三五○元，每坪月租六．七元；在阿里山青年活動中心，承租面積約二四六九坪，去年上繳六十五萬三千元年租金，每坪月租廿二元。

坐落於日月潭風景區內的日月潭青年活動中心，林務局也與救國團簽下八年長約，承租約二萬五一五○坪國有土地，年租金八百七十二萬九千七百元，每坪月租廿八．九元。

時代力量立委徐永明質疑，日月潭青年活動中心有八十三個房間，房價從二千二百元至一萬二千元不等，周邊每坪月租行情是二千元，救國團卻能以每坪廿八．九元就能租到依山傍水的林地，以低廉租金與民間旅館業者搶生意，不應再獨厚救國團，下週將嚴審林務局預算，要求全面檢討租約。