人物速寫》陳鵬仁 走進黨國的台灣少年工

2017-11-07

二戰赴日修飛機 戰後受兩蔣賞識

記者施曉光／專題報導

日本殖民末期，台灣一群正值錦瑟年華，才剛懵懂人生的少年郎，離家漂洋過海赴日，被安排到生產及研發飛機的海軍工廠擔任「軍屬」身分的「二等工員」，被稱「台灣少年工」。今年八十七歲，在國民黨智庫國安組擔任顧問的知名日本研究學者、文化大學講座教授陳鵬仁，正是這個大時代底下的角色之一。

昔夥伴中的「一點藍」

一九四五年日本戰敗，這些從小受日式教育的「台灣少年工」回到台灣後，日子不好過，後又適逢二二八事件爆發，在政治情感上多數對兩蔣黨國體制沒有什麼好感，陳鵬仁卻走上完全不同的道路，高中畢業後到台北讀書，參加台灣省政府青年服務團受訓並接觸國民黨，從此信仰三民主義，一腳踏入早年仍以外省人為主的黨國生態圈，成為昔日少年工夥伴中的「萬綠叢中一點藍」，雖然終究沒有位居要津，黨職最高做到黨史會主委，卻是當年有機會接觸層峰的少數台籍人士。

最高做到黨史會主委

一生撰文、從事學術工作，但陳鵬仁與政治的淵源不淺。重回日本留學期間，與一名早稻田大學學生結識，此人就是後來成為日本內閣總理大臣的小淵惠三，鮮為人知的是，一九六三年仍就讀大學的小淵，首次參選眾議員選舉時，陳鵬仁還幫忙競選，兩人交情深厚。

陳鵬仁說，後來他轉赴美國讀書，小淵惠三不僅前往探訪，小淵在與妻子大野千鶴子結婚前，還曾特別拜託他居間說服，對方才點頭答應。

與日本前首相交情深厚

談到過去與兩蔣接觸經驗，陳鵬仁如數家珍。在美期間，有次申請到留學生返國省親補助，當時故鄉家中因為地震損壞，於是把一百美金的來回機票補助款寄回台灣給母親，時任救國團主任的蔣經國知道他沒回來，派人探視他的母親，後來直到蔣經國晚年，陳鵬仁還多次獲蔣召見。

蔣經國最後一次約見在一九八七年總統府內，時任黨史會副主委的陳鵬仁，看到坐在輪椅上的蔣經國，精神不是很好，蔣告訴知日的陳鵬仁，「你要多幫孝武」，流露對當時仍駐新加坡的兒子蔣孝武的關懷，蔣經國過世後不久，蔣孝武即調駐日代表。

曾是「吹台青」推手

蔣經國主政後，在七○年代「吹台青」，台籍人士開始嶄露頭角，背後陳鵬仁也曾使過一點力。一九六五年陳鵬仁曾向蔣經國建言，「台灣人是海，國民政府是船，政府應該多用台籍人士，才能得到台灣人認同，這艘船才開得順」，這話當時應有留在蔣的心中。

本名陳鼎正的陳鵬仁說，自己從小什麼話都敢講，一九六九年國民黨召開第十屆全代會，他是極少數的台籍海外學人黨代表，總裁蔣介石召見後，核定他為中央委員候選人第四名，排序僅次於嚴家淦、蔣經國、谷正綱，由於「陳鼎正」名不見經傳，在當時引發媒體好奇。更沒想到這位初出茅廬的台籍人士，竟在一中全會上放砲，批評黨內只會喊口號，習慣混水摸魚，「欺騙總裁」。

陳鵬仁直言，在「台灣高座會」（昔日「台灣少年工」的交流組織）像他這種背景的人少之又少，雖然意識形態有如鴻溝，但過去仍經常參與聚會，而且不會話不投機，「我們是吃同一鍋飯的情感」。