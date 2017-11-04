蔡英文結束索羅門行程 過境關島

2017-11-04

〔特派記者鍾麗華／索羅門群島三日報導〕蔡英文總統的「永續南島．攜手共好」太平洋友邦之旅，三日結束索羅門行程，飛往關島過境，美國在台協會理事主席莫健、關島總督卡佛將親自接機。

媒體可公開採訪

據了解，蔡總統在關島的過境規格，將比照去程的夏威夷，卡佛將邀請蔡總統進入總督府參觀，隨行媒體可公開採訪。此外，蔡總統在關島期間，也將依照過境美國的慣例，致電美方官員，感謝過境期間的協助。結束關島行程後，蔡總統預定四日返國。

蔡總統三日上午出席索羅門手工藝品中心動土典禮，與索國總理蘇嘉瓦瑞親自執鏟動土，未來該中心將成為索國重要傳統文化園區。蔡總統在索國文化觀光部部長Bartholomew Parapolo及次長Andrew Nihopara陪同下，參觀廣場內手工藝品攤商，也挑選了手工編織涼扇及手提包等藝品。

蔡總統也前往第二次世界大戰美軍紀念碑參觀，她向紀念碑獻上花圈致意，隨後搭機離開索羅門，前往關島過境。

索羅門兩大報之一「島嶼太陽報（Island Sun）」三日在頭版登出蘇嘉瓦瑞與蔡英文會晤的大幅照片。內頁報導指，「蔡英文的訪問降溫了朝野對立的熱度」，政府部門及反對黨的議員放下歧見，以紅地毯歡迎蔡英文的蒞臨，還詳細報導蔡英文在國會的演講，並引述蘇嘉瓦瑞的話表示，索羅門與台灣的聯盟關係將進一步提升。

事實上，蔡總統到訪當天，島嶼太陽報也以頭版報導，而另一大報「索羅門星報（Solomon Star）」也報導，為了蔡英文此次到訪，索國政府成立一個警察行動中心，有超過兩百名警力投入蔡英文的維安行動，確保此行沒有風險與問題。