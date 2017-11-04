新聞分析》吳敦義「扶賴抑蔡」的政治操作

2017-11-04

記者施曉光／特稿

面對朝野領袖對話邀約，國民黨主席吳敦義始終讓蔡英文總統碰軟釘子，對「吳賴會」態度明顯冷熱有別，做法不脫選舉考量，且讓人聯想有「扶賴抑蔡」的政治操作心機。

就國民黨而言，二○一八選舉只剩下一年，從今年八月擴大辦理慶祝抗戰勝利、光復台灣等活動，動員深藍群眾所劃下的「楚河漢界」不能走調，才不會壞了藍綠對決的局，朝野領袖對話自然難以成局。

不過，對於懷著「投桃報李」之情前來請益的賴清德，無論算盤怎麼撥，吳敦義都穩賺不賠，因此昨天不但回捧賴清德擔任閣揆「有條有理」，還說「我們有共同的信念」，渾然忘了自家立委最近猛批賴揆搞「去中華民國」，國民黨文傳會這兩天的文宣更是砲轟勞基法「退步修法」，吳反向讚揚賴推動「一例一休」修法，讓勞資重建和諧、共創雙贏，「非常用心」。

猶記賴清德九月在立法院發表主張台獨言論後，吳敦義在中常會正式回應時，隻字片語不見批賴，反將矛頭對準蔡英文；而同樣都在十月國慶大典邀約，朝野領袖對話至今「三缺一」，「吳賴會」則爽快答應，吳敦義昨日無異於打臉自家立委與文傳會文宣的談話，讓人不禁懷疑有「扶賴抑蔡」的謀算。

對於朝野領袖對話，吳敦義始終沒給答案，他還說，「假如是用利用的態度，那當然是拒絕的」。但他既然以卸任行政院長身分，在官方禮遇的卸任副總統辦公室與蔡政府人士做「第三類接觸」，就沒有被「利用」之虞，如果未來蔡英文改弦更張，以現任總統身分向卸任副總統請益，不知道吳敦義是否還有拒不見面的理由？