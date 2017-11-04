「吳賴會」手牽手 談政務互相按讚

2017-11-04

〔記者施曉光／台北報導〕行政院長賴清德昨以「向前任閣揆請益」的名義，拜會國民黨主席吳敦義，吳敦義在其卸任副總統辦公室接待，兩人互動熱絡，會後一起面對媒體。賴強調，吳過去在行政院長任內支持台南市政建設，「點點滴滴我都放在心上」；吳則推崇賴施政「有條有理」，修改「一例一休」讓勞資共創雙贏，「非常用心」。

賴清德表示，他是來向「吳前院長」請益，並感謝吳過去在行政院長任內對台南市的大力支持，像台南永康砲校遷移關廟，以及美術館、會展中心等興建工程，當年都獲得吳的大力支持，才有辦法推動至今。

賴允推動落實吳「交代」的事

賴強調，當年他在市長任內推動地方小型工程補助款的改革，遭遇許多困難，但吳在行政院會上公開鼓勵支持他，「點點滴滴我都放在心上」，今天兩人見面超過預定時間，吳敦義相當坦然的提供給他許多指教，包括勉勵他推動政務一定要大公無私，不分黨派。

賴清德也說，吳敦義還「交代」他幾件事情，包括過去吳在高雄市長任內未完成的高雄市二○五兵工廠搬遷工作，台中火力發電廠空污問題應該拿出對策有效解決，台中捷運系統不要忘記延伸到南投，以及兩岸關係應力求和平，未來行政院都會好好推動落實。

吳敦義強調，雖然兩人不同政黨，但都希望台灣好、中華民國好，兩岸和平穩定發展，「我們有共同的信念」，賴提到一○七年度中央政府總預算希望能順利付委，他也會在此基本理念上，盡己之力給予協助，接洽立法院國民黨團，希望對國家進步發展與人民福祉有幫助。