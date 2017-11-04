美議員促川普 重申台灣關係法、六項保證

2017-11-04

〔駐美特派員曹郁芬／華府二日報導〕美國總統川普出訪亞洲前夕，眾院外委會主席羅伊斯與民主黨資深議員安格爾聯名致函川普，敦促他公開、積極且有延續性地重申美國對台灣關係法與六項保證的承諾。

川普八日起訪北京 將會見習近平

川普三日起將訪問夏威夷、日、韓、中國、越南與菲律賓，八日至十日在北京的訪問預定會見中國國家主席習近平。中國駐美大使崔天凱日前在記者會中表示，中國將給予川普比國是訪問更高規格的接待。

羅伊斯與安格爾在信中指出，美台已形成一個對雙方有重要戰略和經濟利益的親密關係，兩國人民因對民主、人權與法治的共同價值而結合在一起，他們希望川普會記著與台灣的重要夥伴關係，因台灣是美國的第十大貿易夥伴，且是美國堅定並忠實的盟友。

羅伊斯和安格爾敦促川普在即將到來的亞洲之行，公開、積極且有延續性地重申美國對台灣關係法與六項保證的承諾。川普在與亞太展開對話前夕重申這些政策，可以強化美國長久以來的對台政策。

華府對台政策走向 智庫看法分歧

曾在歐巴馬政府擔任亞太助卿的坎貝爾今天在華府智庫「威爾遜中心」的一場座談會上說，川普政府對台海的政策是一個大問號。在檯面下，美台有很多正面的互動，尤其是在安全領域，國會對台灣關係法的支持也很強勁。台灣總統蔡英文是一個可預測、穩定和負責任的亞洲領袖代表，她的發言都很正確，即便北京關上每一道門，她仍堅持追求與北京良性的關係。美國應鼓勵北京掌握這個機會，因為台灣的政治起了變化，拒絕接受過去的兩岸會談架構。

坎貝爾說，川普在北京會對台灣議題發表什麼看法值得關注，但希望川普避免過去不幸被解讀成台灣為大棋盤上的籌碼的類似談話。他說，一旦川普談話偏離台灣關係法，他對國會議員是否會勇於挑戰川普不是太有信心，因為至今共和黨在國會對川普多是保持沉默。

傳統基金會亞洲部主任羅曼則說，他對川普政府的對台政策是樂觀的，美台之間有很多幕後的接觸，華府對台灣的支持是結構性的，美國總統對台政策的改變受到侷限，之前卡特總統就從台灣關係法學到這門功課，歐巴馬時代懸而未決的對台軍售案，川普也批准了。