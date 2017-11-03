藍委譏發配東瀛 謝：在講蘇武牧羊喔

2017-11-03

〔記者呂伊萱／台北報導〕駐日代表謝長廷昨列席立法院備詢，曾任行政院長和多屆立委的謝長廷本就伶牙俐齒，面對立委質詢時反應靈敏、妙語如珠。謝長廷昨面對媒體就說，他都是據實以告，不講假話，「假人相對是浪費生命呀！」

不說假話 「假人浪費生命」

立法院外交委員會昨邀謝長廷報告日本大選後的政情及台日關係，他一開場就講了半小時，雖有書面報告，但並未照本宣科，活靈活現地向委員會報告台日關係。

謝報告時坦承提到諸多對他的質疑，例如有人批評他不是「駐日代表」，而是「助日代表」，認為他過於親日，但「我常去抗議，不要以為我都只在吃sushi！」

謝長廷答詢也金句連連，國民黨立委呂玉玲求證總統蔡英文是否有派人赴日情蒐，謝回答：「除非派貓，派人來我都知道。」呂一度激他說：「你這樣比邱義仁還遜！」謝妙回：「妳這樣講我心中翻滾。」呂質問謝要不要在駐處設置慰安婦雕像時，謝也回說：「我那邊又沒警察或憲兵，如果放，是要來參加我告別式嗎？」

國民黨立委江啟臣則是認為台日經貿談判不夠積極，質疑卡關？謝長廷回應：「困難才有挑戰嘛，人生的軌道就是這樣啊！」江說，日本若真是對我方友好，怎用F-15驅離我們的飛測機？謝回：「那個飛機喔！速度很快…」還沒說完就被江啟臣打斷。國民黨立委賴士葆也嗆謝長廷說：「應該是要選總統的人，結果被發配東瀛！」謝長廷說：「你在講蘇武牧羊喔！呵呵！講這樣滿足我淡淡的虛榮心啦！」

民進黨立委莊瑞雄也問謝，回台是否為了勸退涂醒哲？謝笑說他現在比較了解日本政情，「我只會去嘉義吃雞肉飯啦！」民進黨立委呂孫綾則關心台日經貿會議，提到媒體已報導具體召開日期，外交部卻未證實，謝回答說，今年只剩下五十八天，扣掉耶誕節和週末，「記者很聰明，智商一百以上，猜一猜也差不多了啦！」