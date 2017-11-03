下週川習會 小英：審慎樂觀

2017-11-03

〔特派記者鍾麗華／索羅門二日報導〕美國總統川普明天展開亞洲行，預計八日訪問中國，並與中國領導人習近平會晤，蔡英文總統今在索羅門與媒體茶敘時表示，「我們保持審慎樂觀的態度」，密切觀察，也隨時掌握資訊，同時美方和我們溝通狀態都很好，希望這次訪問可以看到美國維持對亞太地區和平穩定的承諾，可以讓我們與周邊國家都能夠有一些感受，也期待對區域發展有幫助。

談到夏威夷過境規格提升，蔡總統表示，美方向來秉持安全、舒適、便利、尊嚴的原則，這次也是一樣，或許此次有比較大的空間，但也是反映過去的互動當中，雙方所產生的互信基礎而做的安排。

蔡總統在夏威夷與美國在台協會主席莫健會晤時，承諾台灣國防預算支出每年成長二％。她表示，自我防衛決心的展現是非常重要的，必須讓防衛能量持續適應不同戰爭或軍事衝突型態，國防部面對未來可能的軍事威脅都在進行檢討，也會檢討有效防衛所需的武器，並考量到財務能力，列出短、中、長期需求及優先順序，她要求國防部會同各軍種一起檢討。

習尊重台現況 蔡：朝善意方向解讀

蔡總統也強調，她在選舉時提出，軍事投資必須持續增加，設定目標為前三年GDP成長率，來增加軍事投資的幅度，這仍是現在主要想法，更重要的是以最經濟的方式，遂行有效防禦的目標。在此原則下，軍事預算沒有一個固定數字，而是有一個目標值，來引導軍事投資策略形成。

對於中共十九大後的兩岸關係，蔡總統強調，期盼中國大陸方面能繼續地，對於兩岸關係的穩定與改善，大家一起來努力。習近平表示尊重台灣現有社會制度與人民的生活方式，蔡指出：「我們願意朝善意方向去解讀。」

在期盼改善兩岸關係下，被問到對西藏精神領袖達賴喇嘛訪台的態度，蔡總統沒有直接回應，她表示，達賴在台灣有很多信眾，也是很多人尊敬的對象，但現在沒有達賴訪台的任何訊息，如果有再來討論。

亞太經合會（APEC）即將舉行，蔡英文指出，兩岸派有不同層級的代表團，會在APEC不同場合有互動，「所以我們對這次的期待還是一樣」，希望代表團，尤其是領袖代表團，能與各國領袖及其他代表團成員「自然互動」。