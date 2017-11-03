政府重組與否 索國：台索關係都優先

2017-11-03

蔡英文應邀國會演說 索羅門朝野領袖皆出席

〔特派記者鍾麗華／索羅門二日報導〕蔡英文總統今天在索羅門國會發表演說，面臨倒閣危機的索國總理蘇嘉瓦瑞，以及加入倒閣陣營、率先辭職的副總理馬朗嘉、提出倒閣案的獨立派領袖席庫瓦等朝野領袖均出席。向來出席僅個位數的索國國會，今天出席率竟達八成四。蔡總統在演說後，也向議員握手致意。

為了蔡總統演說，原本休會的索羅門國會今天特地復會，五十位國會議員中，有四十二位議員出席，無法出席的八位議員，其中五位參加聯合國教科文組織活動，否則出席率更高。

蔡總統在國會演說時表示，明年開始，我們將在太平洋的六個友邦增加十八個台灣獎學金的名額。台灣和太平洋島國論壇合作的另一項獎學金計畫，現也把索羅門群島國立大學納入計畫合作學校之一。台灣政府也會協助索羅門群島國立大學，在校園內安裝太陽能光電設施，做為台索合作對抗氣候變遷的正面示範。

對於內閣改組是否影響台索關係？馬朗嘉指出，台灣與索羅門關係是第一優先，索方會永遠珍惜這樣的長久關係，無論下週一會不會重組政府，都會繼續維持這樣的關係。

總理哽咽：台灣一直是很好的朋友

蘇嘉瓦瑞稍早與蔡英文在總理府內閣會議室會晤，並簽署「台索警政合作了解備忘錄」，蘇嘉瓦瑞致詞時突然停頓三十秒，且語帶哽咽表示，在索國有需要的時候，台灣一直是很好的朋友。台灣繼續陪在索羅門身邊，他無法表達更多的感謝，索國會繼續珍惜兩國的外交關係。

蔡總統則表示，長期以來，索國在各種國際場域積極為台灣的國際參與仗義執言，她要表達最誠摯的感謝。而兩國簽署警政合作了解備忘錄，雙方將就警政人員交流、能力建構等議題進一步深化合作，為區域的和平穩定跟繁榮做出貢獻。

蔡英文今天下午參訪我駐索國技術團，和蘇嘉瓦瑞一起種地瓜，隨後前往台灣衛生中心視察，晚間舉行答宴。明天將參訪手工藝中心動土典禮及第二次世界大戰美軍紀念碑後，中午結束在索國的訪問，轉往關島過境，預計週六中午返抵國門。