住處查扣到中影交易意向書 檢疑蔡正元侵占減資款 回流黨高層

2017-11-02

〔記者錢利忠、楊淳卉／台北報導〕台北地檢署偵辦三中黨產案，針對中影疑遭賤賣部分，檢方日前從時任立委兼阿波羅公司負責人蔡正元住處搜扣到中影交易意向書，內容與蔡須回饋國民黨高層五億元有關，且有蔡與阿波羅公司單方署名；檢方據此懷疑，蔡正元可能才是國民黨預設買家，國民黨再藉蔡從中撮合市場潛在買家，並由蔡進行減資，將部分款項回饋黨高層。

對此，不具名的黨產會委員指出，若該事證確認為真，可能將納入黨產會未來對中影做出行政處分的證據之一，證明中影交易案時股權價格的確遭到低估。

據悉，檢方從蔡正元住處找到的中影股權交易案意向書共一式兩份，合約書甲方有蔡及阿波羅公司的單方署名，其內容大致是中影股權順利出售後，蔡正元須提出五億元做為國民黨所屬機關的回饋金，但合約乙方處則留白，因此該意向書並未成立，尚不具法律效力。

為釐清該意向書的乙方究竟是哪些國民黨高層，又是誰能代表簽署意向書，檢方才決定於上月十八日發動搜索國民黨黨營事業中投公司前董事長張哲琛、前總經理汪海清住處，當場搜扣數百頁三中案原始交易相關資料，現正積極比對其中有無黨高層與蔡正元在中影案私相授受的物證。

檢方調查，張、汪等黨營事業高層，在三中交易議約及鑑價期間，曾多次向時任黨主席馬英九等高層報告進度，不排除張、汪只是黨高層的傳聲筒，全依黨高層指示行事；庭訊時檢方曾直接提示該份意向書，要求張、汪解釋乙方欄位代表哪些黨高層、又是誰擁有決策權，但張、汪均否認看過這意向書，也不清楚意向書來歷。

據了解，檢方傳喚張、汪二人，不僅僅是為了調查中影交易意向書，同時也欲釐清中視交易案的股權疑點。檢方質疑，國民黨黨營事業華夏控股投資連年虧損，二○○四年間曾一度負債廿多億元，所持有的中視股權卻從卅三％增至卅七％，其與余家榮麗公司的中視交易案恐涉選定買家等非常規交易。