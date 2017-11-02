新南向 謝長廷：與日合作可三贏

2017-11-02

〔記者呂伊萱、楊淳卉／台北報導〕駐日代表謝長廷今將赴立法院報告並備詢，根據已送達立院的書面報告，謝長廷將闡述台日關係未來的展望目標，其中提到我國正推動的「新南向政策」，盼與日本加大合作力道，共同擴大在東南亞與南亞的發展，創造三贏局面。

外交及國防委員會今邀外交部、謝長廷列席會議，報告「東北亞區域局勢與日本大選分析及台日關係發展現況及展望」，並請國安局與海巡署代表列席備詢。

謝長廷在書面報告中說，日本眾議院選舉甫結束，安倍內閣將延續執政，料將繼續推動安倍經濟學、強化對北韓包圍網、可能推動修憲，並將繼續推動「地球儀俯瞰外交」，以積極和平主義、國際協調和經濟外交，積極參與全球議題。

對於台日關係，謝長廷表示，將續推洽簽台日經濟夥伴協議、自由貿易協定，也將繼續爭取日本支持我參與「跨太平洋經濟夥伴協定（ＴＰＰ）」與「區域全面經濟夥伴協定（ＲＣＥＰ）」。

謝長廷也指出，我國正推動「新南向政策」，日本不僅長期深耕東南亞，也是「東協加三」成員，並具技術研發及品牌形象等優勢，近年也順利取得印度高鐵案；我國則擁有高科技及製造業的完整供應鏈，「雙方在拓展東南亞及市場上具極大合作空間」，駐日本代表處將繼續協助台日政府、企業界及民間對話，盼與日本加大合作力道，共創三贏。

面對未來台日新情勢，民進黨中常會昨邀台灣東北亞學會秘書長李明峻專案報告。與會者轉述，李明峻分析，日本在大選後政治情勢逐漸穩定，預期中日關係應會逐漸恢復，台日關係則將漸趨低調，須持續注意。

據轉述，李明峻也於會中表示，日本三一一大地震，台灣對日本的鉅額捐款數，讓日本對台灣的友善印象深刻；然而因台灣持續對日本福島核災五縣市食品實施進口限制，台日關係也許不會如三一一大地震時那麼密切。