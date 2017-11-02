李明哲案 料本週內宣判

2017-11-02

〔記者呂伊萱／台北報導〕台灣人權工作者李明哲三月時遭中國以「顛覆國家政權罪」逮捕，八月四日檢察官起訴，湖南岳陽中級法院於九月十一日進行審理，李明哲在庭上「被認罪」，成為因「顛覆國家政權罪」遭審的第一名台灣人。李明哲救援大隊成員蕭逸民昨表示，依中國法律最遲三個月內要公開宣判，因此本週內應會有結果，極可能面對重刑，但家屬並未收到聽判通知，呼籲中國遵守自己的法律程序。

家屬至今未收到聽判通知

蕭逸民出席「不忘七○九，聲援謝燕益、王全璋」記者會時表示，按照中國法律訴訟規定，一審判決後，兩個月內要審結，最遲不得超過三個月；而自李明哲於八月四日遭檢察官起訴算起，應在週六前宣判。但蕭逸民也說，曾有訊息指出將於十一月七日宣判，也許是自法院受理起訴書的時間計算。

不過，家屬至今未收到聽判通知，蕭逸民說，過去也有懸而未決的例子，例如維權律師江天勇審判之後一直推遲宣判。蕭逸民呼籲中國遵照自身法律，標準做法應在期限內傳喚當事人到法庭，當庭公開宣判並邀請家屬聽判，庭上交付判決書同時可提起上訴。

蕭逸民強調，按照李明哲被起訴的罪名，最輕刑度是十年有期徒刑，極可能面對重刑，後續探視、執行、確保李明哲上訴權利、中國管轄權爭議、認罪出於被迫等，都是亟需關注的問題。

蕭逸民認為，中國於明年向聯合國報告人權狀況時，會引發進一步的關注，「將是下一個進展的時間點」。