17銀行放貸慶富250億 近9成無擔保

2017-11-02

〔記者林良昇、高嘉和、王榮祥／綜合報導〕承攬獵雷艦的慶富造船爆出弊案，相關聯貸風波越演越烈，慶富子公司慶陽的海洋科學館聯貸案也受到質疑，金管會統計，慶富集團積欠十七家銀行債務，包含自貸、聯貸的部分，總金額為二五○億元，其中僅十一％、約廿八億元為十足擔保，另外的二二二億元則有信用增強。但總體來說，慶富案中有近九成無擔保。

顧立雄：土銀貸後管理有缺失

金管會主委顧立雄昨在立院受訪時表示，目前整個慶富集團所有銀行貸款的總餘額約二百億元，包含自貸和聯貸，也包含有擔保和無擔保，其中無擔保的部分也有加強信用，不一定會全部損失。官員強調，項目融資不是看擔保品，是看未來產生的現金流。

時代力量立委黃國昌昨在財政委員會質詢指出，土地銀行在海科館聯貸案中貸款給慶陽，早在二○一五年已清楚知道慶富集團出現嚴重問題，土銀與慶陽的合約中，包含不得償還股東往來款項、每三個月定期查核報告、動用三百萬元需海科館同意等項目，慶陽並未履行，質疑土銀縱容。

財政部國庫署長阮清華答詢表示，監察院已對此案進行調查；他坦言土銀在履約管理方面有疏失，未做得徹底。顧立雄則強調，土銀貸後管理的確有疏失，但只要改善就不會造成實害， 如果土銀還不改善，金管會會做必要的處置。

顧立雄說，重點還是在慶富財務出問題，銀行內部的徵授信、經理部門、董事會要負完全的責任，未來會和相關部會合作，對於有一定金額的重大採購案，協助訂定三方標準合同的相關規範。

立委質疑一銀為何同意聯貸

民進黨立委吳秉叡則質疑，慶富資本額只有五億元，去標三百多億元的獵雷艦案，第一銀行也覺得慶富資本額不足；媒體報導，二○一五年八月慶富向前總統馬英九陳情，之前一銀都不同意貸款，到了二○一六年二月，在條件未變更的狀況下，一銀就同意聯貸？半年間慶富體質有什麼重大改變？

財政部長許虞哲指出，慶富應該無重大改變。如果一銀的評估能持續下去，損失會比較少。顧立雄說，一銀主張被慶富詐騙，金管會建議，重大軍事採購案，在保護國防機密的前提下，如何建立能保密又能適時查證的制度是有必要的。

國民黨立委曾銘宗強調，金管會不適合介入協調個案，金管會也要對高雄銀行進行調查，一併查辦交給政院專案小組，顧立雄答說，對於是否適合介入會慎重考慮，對於高雄銀行也會進行了解。

高銀：放貸在地產業很正常

高雄銀行昨發表聲明，指船舶及相關漁業為高雄主要產業之一，高銀是在地銀行，結合在地產業屬正常營運模式，目前放款餘額約一七二○億元，慶富與高銀往來所占比例尚不及一％，風險仍在高銀可控管範圍內。

外傳高銀對慶富授信餘額達二十餘億元，高銀表示，經查授信金額僅十三億餘元，其中並徵取部分擔保品為擔保。