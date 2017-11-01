民進黨第7代發言人 最年輕僅28歲

2017-11-01

國民黨將組發言人團 互別苗頭

〔記者蘇芳禾、施曉光／台北報導〕民進黨昨公布「第七代」發言人名單，由客家部主任、前主播鄭朝方、中國部副主任林琮盛、青年部副主任何孟樺接棒，三人分別代表客家、兩岸事務、青年族群。

民進黨召開發言人群改組記者會，主打「棒棒都強棒」。副秘書長徐佳青表示，民進黨過去沒有常設發言人，多由新聞部主任兼任，第一代發言人鄭文燦現在已經是桃園市長，第二代發言人蔡其昌現在是立法院副院長，她自己則是第三代。

客家部主任鄭朝方 主持奪金鐘獎

鄭朝方曾任人間衛視新聞主播及節目主持人，也曾於二○○八年入圍金曲獎最佳作詞人獎、最佳客語專輯獎；二○一二年主持環宇廣播電台《山與山的對話：好好聽客家》，並拿下金鐘獎《非流行音樂節目獎》。

今年三十七歲的鄭朝方文藝氣息濃厚，卻是出身新竹政治世家，父親為前新竹縣長鄭永金，被總統蔡英文欽點出任客家部主任。

中國部副主任林琮盛 駐中採訪六年

林琮盛今年三十九歲，曾任平面媒體駐中國特派記者，他說，在中國大陸駐點六年，給他很多成長機會。何孟樺是清大社會所畢業，今年二十八歲，目前是民進黨青年部副主任，學生時期曾參與太陽花學運。她表示，未來希望把年輕人的聲音帶到黨內。

青年部副主任何孟樺 曾參與太陽花

民進黨上午才公布第七代新發言人，國民黨文傳會下午也發布新聞稿，宣布將組成發言人團，頗有互別苗頭的味道；成員包括台北市議員王鴻薇、出身電視台主播的新任文傳會副主委兼文宣部主任鍾沛君，以及原發言人洪孟楷、黃健豪等。