新聞分析》林佳龍迎戰 政績當後盾

2017-11-01

記者張菁雅／特稿

國民黨立委盧秀燕、江啟臣相繼宣布參選台中市長，挑戰現任民進黨市長林佳龍，盧秀燕有全國知名度，江啟臣則早已展開布局，不過，在民進黨內應無對手的林佳龍，早在盧、江宣布參選前，多家媒體民調都顯示，林佳龍支持度勝過兩人。

江啟臣連任立委後，地方即出現勸進他參選市長的聲音，他也透過參加政論節目、主持廣播節目、到市區參與活動等方式，提高曝光度與知名度，增加與地方人士互動的機會，明顯是為參選市長做準備。

政壇人士分析，江啟臣來自原台中縣，而原台中縣選票比原台中市多了約六十萬票，縣市合併後，兩屆直轄市長及盧秀燕都來自原台中市，相較之下，江啟臣對原縣區選民較有吸票效果。江啟臣的堂叔為前國安會副秘書長、資深媒體人江春男，也讓他的人脈橫跨藍綠。

盧秀燕擁有高知名度，與前台中市長胡志強互動良好，台中政壇甚至稱為「胡盧幫」，盧秀燕也多次為胡志強輔選，政壇視她為胡志強的接班人，但她對此一直很低調，日前終於鬆口將參選市長。

中央執政成效 影響選情

盧秀燕出身媒體，懂得如何行銷，且由於江啟臣與林佳龍的同質性較高，盧秀燕對上林佳龍，讓選民有不一樣的感覺。不過，盧秀燕長期在原台中市經營，與原台中縣的淵源較少，未來若參選，勢必要先取得原台中縣派系的支持。

爭取連任的林佳龍，上屆市長選舉黨內初選與現任立法院副院長蔡其昌競爭，蔡其昌日前已表示，林佳龍邀他擔任競選總部主任委員，他毫無猶豫就答應了。目前看來，林佳龍這次在黨內初選應無對手，要全力衝刺大選。林佳龍上任三年，有計畫地推出多項建設，讓台中市得到「宜居城市」的封號，人口數更在今年七月底超越高雄市，成為第二大城，使得他在各項民調都有不錯成績。

距離選舉還有一年，林佳龍雖在台中市打下穩固的基礎，但中央執政成效仍會影響地方，包括一例一休制度、能源政策、空氣品質等問題，選舉時勢必成為對手攻擊目標。