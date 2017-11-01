挑戰林佳龍 江啟臣宣布參選中市長

2017-11-01

林佳龍︰政黨良性競爭 讓社會更好

〔記者歐素美、鄭鴻達／綜合報導〕國民黨立委江啟臣昨宣布參選台中市長，他批評目前市政華而不實，競爭力、薪資結構在六都墊底，改變台灣與台中的未來，需要更多的努力與投入，決心參選台中市長，還給市民一個幸福的新台中。

民進黨現任市長林佳龍回應說，對於有志於服務人民的人，他都抱著祝福，民主政治的精神就是透過政黨之間的良性競爭，讓社會可以更好。

國民黨立委盧秀燕日前也表態參選，江啟臣強調，未來會尊重國民黨的初選機制，自己未與盧協調，出來參選也非黨內高層授意。

盧秀燕︰黨會公正選出候選人

盧秀燕也表示，非常高興歡迎江參選，相信黨一定會用最公正的方式選出候選人，初選國民黨一定會團結，過程一定君子之爭，不讓其他黨見縫插針。

江啟臣昨在豐原服務處與媒體茶敘時，宣布將參選台中市長。他表示，國民黨在野後，面臨黨務革新、組織再造、世代交替等問題，如何找回基層群眾支持，並成為強而有力的在野黨，許多年輕朋友提醒他，「參與，才能改變，國民黨需要新的世代與決心」。

他表示，在民進黨執政下，台灣與台中市政面臨嚴峻挑戰，台中市府團隊只扮演化妝師而非建築師角色，除了空污、交通壅塞問題，台中市的薪資、幸福城市評價及競爭力，都在六都墊底，反映缺乏本地成長經驗的市府團隊過客心態。

江啟臣說，「我們有責任改變台中市政華而不實的施政方向，解決台中人真正在乎的問題，因此，決心參與台中市長選舉」，允諾未來還給市民一個「幸福的新台中」。

對江啟臣的批評，台中市政府新聞局長卓冠廷表示，市民對市政的看法已反映在各式調查和評比中，市民看到市府的努力，也持續給予團隊肯定與鼓勵。