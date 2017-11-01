新書揭抗癌歷程 邱議瑩：我終生不孕

2017-11-01

〔記者邱燕玲／台北報導〕「我其實已經是終生不孕。」說出這句話的時候，邱議瑩語氣很平靜，但熟識的朋友都瞭解，這對愛小孩、一度打算退休後開幼稚園的她，是極大的痛。會覺得遺憾嗎？「當然，但人生不可能盡如人意。」帶著遺憾但堅強而快樂的活著，現在的邱議瑩更能體悟人生。

邱議瑩與客委會主委李永得結婚後，經常有親友關心「趕快生小孩」，但她不知從何答起，只能笑笑帶過，因此她透過六日將發表的新書「生命的溫暖戰歌」，除詳述抗癌的過程，也揭露自己無法生育的事實。

生子夢碎 遺憾但要堅強快樂的活著

邱議瑩廿五歲參選國大代表時，有天腹部劇痛，就醫檢查才知道有巧克力囊腫，即子宮內膜異位症，當機立斷摘除左側卵巢，仍保有生育功能，沒想到二○○八年又復發，必須二度開刀。

當時邱議瑩與李永得交往不到一年，兩人已打算走一輩子，邱對生育仍抱有期待，在醫師允許下，選擇保留三分之一的右側卵巢，讓自己保有一線「生」機，但也埋下日後的未爆彈。

二○一一年十二月七日，距離立委選舉投票日剩下倒數卅八天，首度從屏東轉戰高雄第一選區的邱議瑩發現腹部有個直徑十三公分的水樣腫瘤，背負選戰壓力的她回到家後情緒潰堤，抱著才新婚八個月的先生李永得痛哭「為什麼是我？」

理性的李永得勸邱不要再遲疑、直接面對，邱議瑩因此進行第三次手術，且因確定是惡性腫瘤，醫生因此將腫瘤、子宮及卵巢一併摘除，邱議瑩也確定無法生育。

把過剩的母愛 留給三個小外甥

邱議瑩說，兩人曾想過要領養小孩，但後來都忙，就暫不考慮了，且她和李永得與前妻生的女兒感情很好，她也可把過剩的母愛留給自己三個小外甥。現在的她特別喜歡春天，「我喜歡看到樹木冒出新芽，感覺重生。」