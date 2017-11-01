朝野都買帳 賴揆首戰輕騎過關

2017-11-01

記者邱燕玲／特稿

賴清德接任行政院長後的首次施政總質詢昨結束，由於賴揆對敏感的國家定位、兩岸等議題直接面對、不迴避，也少與立委針鋒相對，對立委的要求能做的也儘量配合，答詢表現讓執政黨大大放心，可謂輕騎過關。

質詢結束後，多位民進黨立委特地到議場內與賴揆握手致意，賴對綠委說，接下來他開始要下鄉，會到大家的選區去，綠委紛紛表示會「熱情招待」，賴說「不用不用，我來請客就好」，氣氛相當愉快。

賴揆昨下班後到台中觀賞Lamigo桃猿與中信兄弟的總冠軍戰第三場，顯示總質詢告一段落後，肩上的重擔稍微可以放下。

因為過去台南市長任內與市議員你來我往、尖銳對立的形象太過鮮明，賴揆上任之初到立法院備詢，民進黨立委還有些擔心，憂慮其會與在野立委相持不下，但賴顯然有所調整，對於與立委如何應對早有準備。

甚至小英總統也放心不少，不但打電話給幕僚要求關心行政院業務的次數明顯減少，也對自家立委透露自己的好心情來自於「有人幫我承擔重責」，意指賴清德擔任閣揆對她幫助很多。

過去林全注重事情的本質，有自己的想法，也勇於與小英「討論」，面對立委質詢著重於專業的答覆，不以政治考量為主；民意代表出身的賴清德則是立即能融入府院黨體系中，除了政務能馬上上手，有政治思維、政治考量的他能立刻解決團隊難題，對於立委質詢也瞭解立委要的是什麼，因此不管自家立委或在野黨立委，都願意買賴揆的帳。

賴揆在國會答詢的表現看似輕鬆，實是擔任民代多年、累積厚實政治實力才能有的自然呈現，愈高位者，政治能力的好壞，愈是其能否成功的重要關鍵。