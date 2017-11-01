台灣巴拉圭經濟合作協定三讀

2017-11-01

〔記者呂伊萱／台北報導〕我國與友邦巴拉圭於七月正式簽署「台巴（拉圭）經濟合作協定」，相關條文昨在立法院院會三讀通過；為了落實協定中關稅減讓承諾的「海關進口稅則部分稅則修正案」，也經院會通過。

外交部長李大維在書面報告中指出，巴拉圭總統卡提斯多次向我國強調，巴拉圭擁有勞工與生產價格優勢，可做為我國前進南方共同市場平台，盼鼓勵台商赴巴國投資。

經濟部次長王美花表示，為確保本協定適當執行與管理，將於協定生效後六個月內，由經濟部與巴拉圭工商部成立聯合委員會，建立執行機制。另經濟部也將推動雙邊高層組團互訪，十一月已規劃投資貿易考察團赴巴，以創造更多商機、加強雙邊關係。

財政部長許虞哲說明，為配合「台巴經濟合作協定」中我方的關稅減讓承諾，財政部擬具「海關進口稅則部分稅則修正案」，以提供租稅優惠。修正重點包括肉、乳製品、麥芽、蔬果、精油與肥皂等三十八項巴拉圭貨品，於協定生效後立即降為免稅；另有一項乳粉及十五項合板產品，將分別以六年期與五年期，逐步調降至免稅。

此協定中涉及修法方生效者皆為關稅減讓，待雙邊均完成立法程序後，便可於相互通知後三十日生效。

另因為「台巴經濟合作協定」原文本內，中文與西語版本國名稱呼不一致，中文版本為「中華民國」，西語版本則為「中華民國（台灣）」；立院昨天同時通過中文加註「台灣」。