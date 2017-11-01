防彈總統座車運抵 月底交車

2017-11-01

〔記者羅添斌／台北報導〕政府資深官員昨透露，國安局向奧迪公司原廠訂購、價格高達二千五百萬元的防彈總統座車，已在日前運抵台灣，目前正在進行領牌及初驗、複驗的驗車作業當中，預計十一月底就可正式交車，並由總統警衛室依任務使用。

蔡英文總統及副總統陳建仁的警衛車隊，國安局都採用奧迪車廠的A8L車款，基於總統防彈座車與警衛車隊外觀一致，在執行任務時可有極高的偽裝效果，確保警衛對象的行動運輸安全，國安局因此向奧迪原廠訂購一輛A8L SECURITY等級的防彈座車。

根據國安局相關報告，新型防彈總統座車為四千西西，防護等級已提升為VR9（原有的防彈座車為VR7），除可抵擋M16步槍或是7.62口徑各型槍枝攻擊外，還具抗爆功能，包括各型手榴彈在內。防彈座車的防護裝備，包括有車內緊急供氧系統、防爆油箱及自動滅火系統等。

具抗爆、供氧功能

資深官員說，防彈總統座車在特勤中心內部稱為「安全防護車」，回顧歷任總統使用的防彈座車，身材高大的前總統李登輝最愛凱迪拉克，前總統陳水扁因三一九槍擊案，任內購置多款防彈座車，至於前總統馬英九則看不出特殊喜好，任憑警衛室安排。

官員表示，這輛A8L SECURITY級的防彈座車，預計本週運到中部的驗車中心進行各項初驗及複驗程序，驗車符合要求之後，才會撥款交車。依相關程序估算，預計要到十一月底才會正式交車，屆時將交由蔡總統「永和警衛室」使用。