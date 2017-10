2017-11-01

〔特派記者鍾麗華/馬紹爾報導〕總統蔡英文今天上午將離開馬紹爾,前往吐瓦魯與索羅門,蔡總統昨晚舉行答宴,感謝馬國總統海妮、國會與台灣的駐館、農技團、醫療團。不過,海妮在致詞時,不慎口誤稱蔡為「中國台灣」總統,之後才趕緊改口為「中華民國台灣」總統。

我國國號易與中國混淆,歷任總統出訪時,都曾發生國名被搞錯情形。海妮在蔡總統到訪期間,致詞時都用「台灣總統」、「中華民國台灣總統」或「中華民國總統」來稱呼蔡英文,但昨天還是叫錯了國名。

海妮在答宴時,口誤稱蔡為「President of China(Taiwan)(中國台灣總統)」,但隨即改口為「President of Republic of China(Taiwan)(中華民國台灣總統)」。

蔡特別答謝海妮、馬紹爾政府及人民的熱情接待,也當場邀請海妮及國會議長凱迪再次訪台。

蔡總統昨早舉行僑宴,在當地經營遠洋漁業的總統府資政辜寬敏也出席。蔡英文致詞時表示,不少台灣人在台馬建交前、甚至是馬國獨立前,就來經商和定居,這種橫跨太平洋打拚的勇氣,展現了台灣人最值得驕傲的精神,她非常欽佩。