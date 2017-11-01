李大維：台索邦誼不變 總統行程照走

2017-11-01

〔特派記者鍾麗華、記者呂伊萱／綜合報導〕蔡英文總統的南太平洋友邦之旅，預計今晚抵達索羅門，不過，在蔡總統抵達前，索國政情發生變化，內閣即將改組。外交部長李大維昨受訪時強調，索國朝野共識是與台灣繼續邦交，蔡總統在索國的行程一切照舊不變。

索羅門群島政府近日出現人事大地震，索國內閣包括副總理兼內政部長馬朗嘉在內的多名內閣閣員集體請辭，並將對索國總理蘇嘉瓦瑞提出不信任投票。

不過，蔡總統在索國的行程安排，蘇嘉瓦瑞不僅會親自在機場歡迎，蔡總統明天也將與蘇嘉瓦瑞共同簽署「台索警政合作了解備忘錄」，並在國會發表演講。

李大維說，目前索國內部的確有些變化，但蔡總統訪問索國的行程一切照舊，「因為索羅門朝野有共識，就是蔡總統來訪是非常重要的事情，所以一定要把蔡總統來訪順利辦完以後，他們才進行內部的政治問題。」

李大維指出，索國是內閣制的國家，政治上經常有類似變化，就外交部了解，朝野共識是與台灣繼續邦交，不信任案的動議要等到蔡總統訪問團離開後、最快十一月六日才會進行，蔡總統所有行程照原先規劃不變，索國國會十一月二日也會為蔡總統的演講特別恢復議會。

對於率先辭職的副總理馬朗嘉，李大維說，馬朗嘉今年四月曾訪台，他當時與馬朗嘉見面，馬朗嘉也曾拜訪蔡總統，並當面邀請蔡總統到索國訪問，他是支持索國與台灣邦交，而反對黨領袖也支持。

國民黨立委質疑外交部對索國政局掌握不精準，李大維解釋，外交部事前就知道索國內部有變化，他在十月廿九日已向總統報告；在索羅門報紙出來前，外交部就已掌握。