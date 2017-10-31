國民黨賣中視 疑涉非常規交易

2017-10-31

檢方調查 不排除掩護余家 暗中代收購4％股權

〔記者錢利忠／台北報導〕台北地檢署調查國民黨三中黨產案，懷疑余家時期的中時集團，當年以榮麗公司名義包裹買下國民黨華夏公司所持有的三中股權，其實是國民黨用以掩護余家只願買下中視的假交易，尤其當年華夏求售時僅持有卅三％中視股權，隔年簽增補契約協議時卻增至卅七％，不排除國民黨暗中替余家收購市場股份，涉及非常規交易。

檢方調查，二○○四年間，華夏控股因投資虧損負債廿多億元，國民黨原計畫引進花旗銀行旗下亞太梧桐創投公司的資金接手華夏及中投，但隔年交易破局，後來傳出保力達、統一、富邦及中信集團均對中視股權虎視眈眈，國民黨卻趕在二○○五年十二月廿四日、廣播電視法規定黨政軍退出媒體的最後期限，以四十億元包裹出售三中股權給余家的榮麗公司。

後來余家反悔不買中影、中廣，國民黨又於隔年四月簽下增補契約協議，同意只賣中視股權。檢方比對最初的三中交易案買賣合約，發現原始契約中，華夏只持有中視股權卅三％，但到隔年四月簽下增補契約協議時卻已增至卅七％，以當時股價推算，等於國民黨不僅未向反悔的余家求償，還「多賣」了約一億多元股權給余家。

檢方認為，當時華夏資金不足，持有的中視股權卻在四個月內增加四％，國民黨可能早選定由余家買下中視，雙方為避嫌才用包裹方式出售，另簽增補契約協議等方式交易，整起交易明顯有利榮麗公司。

整起交易有利榮麗公司

針對中視股權買賣疑點，檢方十八日以證交法之非常規交易罪被告身分，約談中投前董事長張哲琛、總經理汪海清，但張、汪否認交易案涉及不法，對於華夏持有的中視股權為何增加四％也稱不清楚，訊後均被請回。