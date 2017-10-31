凍省20年 台灣省府還年編逾億預算

2017-10-31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕立法院內政委員會昨審查台灣省政府、台灣省諮議會、福建省政府明年度預算案，朝野立委質疑，凍省廿年，台灣省政府沒事可辦，明年度預算卻還編了一億一千多萬元，台灣省政府主席許璋瑤表示，省府家大業大，不是沒有業務可辦。最後台灣省政府預算小刪五十萬元過關。

小刪50萬元過關

台灣省政府一○七年度歲出預算編列一億一八八○萬元，其中人事費為八千多萬元，佔整體六十八．一％；福建省政府明年度編列五九六○萬元，人事費佔四四七四萬元；台灣省諮議會編列六三二六萬元，人事費佔四○二三萬元。

民進黨立委張宏陸質疑，台灣省政府明年編列一億多元預算，多年來累計花費國庫近四十億元，一個虛級化的機關，還養了四十八個公務員整天沒事做，之前甚至還出了個郭冠英。

許璋瑤反駁說，省府家大業大，不是沒有業務可辦，省府為歷史建築物，業務也存在，他去年上任後，出缺十人全遇缺不補，去年經費撙節一千多萬元。

民進黨立委姚文智批評，省政府、省諮議會預算原應歸零，現在卻要續編，改革速度太慢，沒辦法對人民交代；許璋瑤強調，已奉行政院核定，未來所有職位都遇缺不補。

親民黨立委陳怡潔質疑，福建省政府竟還編列七十萬買裝置藝術。政委兼福建省主席張景森表示，省府前廣場的景觀設施因颱風損壞，為了觀光美化編列預算，藉此重修整建，省府業務現為行政院金馬聯合服務中心，扮演中央與地方接洽角色。

面對立委連番質疑，張景森指出，上任以來省府預算已減卅％，「我這福建省主席也可讓台灣省主席來當。」最後經審查，台灣省政府明年度預算小刪五十萬元，福建省政府預算減列五十七萬元，台灣省諮議會預算統刪一百萬元處理。