教部50年來補助數億 立委︰救國團應收歸國有

2017-10-31

辦活動3.8億 蓋活動中心4.6億

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團過去長期接受政府補助活動經費，民進黨立委賴瑞隆昨在立法院內政委員會揭露，教育部五十年來共補助救國團二七二項活動經費，金額高達三億八五五一萬元，更幫救國團蓋了一堆青年活動中心，應將其收歸國有；黨產會主委林峯正表示，會依法處理，國產就是收歸國有。

林峯正︰是國產就依法處理

賴瑞隆指出，從黨產會調查報告顯示，救國團的成立、人事、業務，都與國民黨密切相關，連財務部分也接受國民黨和政府補助，蔣介石也說救國團是黨的青運組織，那救國團是不是國民黨附隨組織？

林峯正答詢說，附隨組織認定依法須經委員會開會決定，調查報告是呈現事實，關於救國團是否為附隨組織，「這機率應該不小！」

賴瑞隆認為，救國團不斷拿國家資源，靠黨國滋養長大，教育部自一九五○至二○○三年，連年拿錢給救國團辦活動，歷年共補助救國團二七二項活動經費，累計金額高達三億八五五一萬元，教育部過去還補助四．五八億元給救國團蓋青年活動中心，黨產會應將救國團收歸國有。

林峯正回應說，救國團大多數房地無償使用國有土地，由政府編預算興建，活動也由政府補助，大多是國產，國產就是要想辦法收歸國有，黨產會將依法定程序處理。