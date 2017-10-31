軍訓教官章鑲救國團團徽 立委喊廢

2017-10-31

「團徽的青天白日為國民黨黨徽 是附隨組織的最好證據」

〔記者陳鈺馥、林曉雲、吳柏軒／台北報導〕中國青年救國團成立到今天剛好六十五週年，時代力量立委徐永明昨痛批，軍訓教官至今仍配戴以救國團團徽設計而成的「軍訓教官章」，讓黨化教育餘毒續存校園，教部應廢除不倫不類的軍訓教官章。

教育部政次蔡清華表示，教育部從四十九年開始接教官業務，七十七年訂定相關服儀規定，一○一年曾有所修訂，但未注意到徽章問題，此徽章是軍訓教官的榮譽徽章，是否與救國團有關，須進一步了解。

教部︰是國徽非黨徽

教育部學特司長鄭乃文說，因教官是軍職轉任，沿用過去軍種的服裝，別教官章是要區別教官或一般軍人，不具強制性，軍訓章中的「青天白日」是國徽非黨徽。

鄭乃文表示，全國僅剩三千多名的教官，預計在三年後退場，今年已沒有任何軍職轉任教官，也不會再有新的軍訓教官章核發。

記者實地走訪軍用品社，一枚軍訓教官章市售一百五十元，以救國團綠色團徽為設計，外圍金框佐以梅花、稻穗、槍桿及毛筆圖案。

「救國團團徽的青天白日，就是國民黨黨徽！」徐永明表示，救國團不要再想和國民黨切割，這就是附隨組織最好的證據，軍訓教官章用團徽，黨徽至今用在軍訓教官章上，讓黨國不分幽靈持續在校園徘徊，以前還狐假虎威在校園洗腦青年。

他呼籲，教育部應立刻廢除這種不倫不類的軍訓教官章，教官已不再由救國團總團部指派，但黨國符號的餘毒，數十年來仍存於校園，不應再讓軍人戴著內鑲黨徽的軍訓教官章。

行政院黨產會委員指出，中國青年反共救國團成立於一九五二年十月底，行政院隔年頒布「高級中等學校學生軍訓實施辦法」，讓救國團負責軍訓事務，每週實施三小時軍訓課程，在校園推動黨化反共思想教育，於是軍訓教官章都被救國團鑲入團徽，而早期校園的三根旗杆上，中間是插著國旗、左邊為救國團團旗、右邊才是學校校旗。