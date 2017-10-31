婦聯會協商卡關 黨產會︰限期一個月

2017-10-31

〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會三方協商卡關，婦聯會遲不願接受懲罰條款，民進黨立委陳其邁昨質詢痛批，三個月期限早過，婦聯會卻一再拖延，一個月內若無法簽，乾脆就不要簽了；黨產會主委林峯正答詢允諾，「就如委員所說」。他事後受訪強調，協商不能無限拖延，會告知婦聯會寬限期一個月。

遲不接受懲罰條款

林峯正表示，目前協商卡在懲罰條款，以後若有發現隱匿財產，不僅要收歸國有，該行為人也要受罰，婦聯會對此還在考慮。

陳其邁指出，行政契約內容包含華興育幼院，卻漏掉華興中小學、振興醫院，這些都是蔣宋美齡創立，董事會成員也與婦聯會高度重疊，不應該有所遺漏。

林峯正解釋，婦聯會稱華興中小學不是婦聯會的，所以未納入，振興醫院等未納入部分，黨產會未來都會繼續追查。

陳其邁追問，婦聯會北市分會旗下「北市華夏婦女文教基金會」資產有六百萬元，黨產會到底查了沒？國民黨政府的駐外代表夫人，幾乎都是婦聯會海外分會主委，前駐美代表沈呂巡夫人李秋萍是大華府分會主委。不要只光談判，卻不追查海內外分會資產。

陳其邁認為，如果一再拖延、一再隱匿，一個月內談不下去，就乾脆行政契約不要簽了，內政部按「人民團體法」直接處分，黨產會依不當黨產條例直接處理；林峯正允諾說，若行政契約談判一再卡關，「就如委員所說，那就繼續進行處理。」

林峯正強調，行政契約不能無限期拖延，一個月期限就是到十一月廿四日，會告知婦聯會，協商期最多就是一個月。