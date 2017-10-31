官方同意╱婦聯會3億資產 可轉到自家基金會

行政契約九成內容 已有共識
〔記者陳鈺馥／台北報導〕內政部、黨產會與婦聯會的三方協商，因隱匿資產懲罰條款喬不攏，面臨卡關。據了解，行政契約九成內容已有共識，官方同意婦聯會台北市分會名下資產，未來轉給分會捐助成立的「華夏婦女文教基金會」；民進黨立委陳其邁質疑，這儼然是「左手捐右手」，一旦轉到基金會名下，北市分會三億多元資產便可轉售獲利。
立委︰形同「左手捐右手」 恐遭轉售獲利
據透露，婦聯會同意資產三一二億元捐國庫，剩下六十九億元給旗下社福基金會從事公益，基本原則三方已談妥，不過若有隱匿海內外分會資產，一旦被查到須收歸國有、嚴懲負責人的條款，婦聯會遲不肯答應。
官員指出，婦聯會對自己提供給政府的海內外資產財務清單，絲毫沒有信心，擔心若以後被發現隱匿資產，要罰負責人辜嚴倬雲不公平，因底下分會的人有可能會欺上瞞下。
黨產會認為，婦聯會的疑慮完全沒道理，各分會經管六、七十年，卻連自己所提的海內外分會財產清單都不敢保證，為了「以防萬一」，行政契約一定要納入懲罰條款。
立委陳其邁指出，婦聯會隱匿資產前科累累，過去只向內政部申報總會的三八一億元總資產，台北市分會在士林芝山段的土地建物，目前市價三．三億元，及中正區延平南路的不動產，過去都沒如實申報。
另據黨產會調查，婦聯會北市分會名下位於台北市延平南路房地，是一九六七年經台灣省政府及省議會同意，向省政府出資的台灣人壽公司，以四百多萬元取得，今市價已漲到三千五百萬元。
各分會主委 多國民黨官夫人
陳其邁質疑，婦聯會和各分會都沒法人登記，依法不能出售不動產，若同意將北市分會資產捐給有法人登記的華夏婦女文教基金會，讓它「左手捐右手」，基金會便可進行轉賣，轉型正義能這樣處理嗎？
陳其邁強調，攤開婦聯會國內各分會主委名單，清一色全部是國民黨籍的縣長或議長夫人，不然就是國民黨人在擔任，自古以來便是蔣宋美齡「太后組織」婦聯會下的「官夫人俱樂部」，海內外分會資產絕不能以「偷天換日」方式，讓它轉到基金會名下，應在行政契約上使其收歸國有。