獵雷艦案 洛馬、Intermarine將來台交涉

2017-10-30

慶富爭取標案合作廠商

〔記者涂鉅旻／台北報導〕承攬獵雷艦案的慶富造船，遭聯貸銀行團主辦行第一銀行宣告違約，慶富子公司慶陽海洋聯貸案亦被宣告違約。美商洛馬、義商Intermarine下月也將來台和國防部、聯貸銀行，研商獵雷艦案後續因應方式。

洛馬要求慶富 限期還十餘億元貸款

慶富於二○一四年爭取獵雷艦標案時，和美商洛馬、義商Intermarine合作，前者負責獵雷艦戰鬥系統，後者職司船體設計，慶富得標後，亦和上述兩廠商簽署次合約。

值得注意的是，慶富身陷詐貸案後，美商洛馬上個月對慶富下通牒，要求限期歸還台幣十餘億元貸款，否則不排除解約、求償。因此，為釐清案件爭議，上述兩外商下月將派代表來台，與國防部、第一銀行等聯貸銀行，針對全案研商因應方式。

軍方針對獵雷艦案，擬定「慶富繼續履約」、「其他廠商接手」、「解約」、「撤案」四大因應方案。據悉，軍方雖仍將慶富破產，或慶富發生重大違約事件，作為解約「紅線」，並不受慶富、慶陽和聯貸銀行之間糾紛影響，但假如慶富與所屬企業皆被「抽銀根」，嚴重打擊慶富財務，亦可能成為慶富破產的導火線。軍方內部、政界知情人士都評估，這會是「解約」的最快途徑。

有知情人士說，站在戰力銜接角度，軍方「最理想方案」，是在既有獵雷艦案基礎上，找國內「其他廠商接手」，同時和美商洛馬、義商Intermarine繼續保持合作關係，否則如須重新取得美國、義大利輸出許可，恐曠日廢時，但法律面是否可行、預算是否大幅增加、能否保障聯貸銀行權益等問題都須解決。

另外，慶富規劃在高雄興達港新建造船廠，供首艘獵雷艦船體返國安裝戰系，隨後在該廠興建第二到第五艘後續艦。知情人士透露，慶富為標得獵雷艦案，曾兩度向兆豐銀行求援，但兆豐銀行當時對慶富財務表達疑慮，蒐集各方意見後，二度拒絕慶富聯貸請求。