焦點評論》執行力2.0

2017-10-30

記者鄒景雯／特稿

行政院長賴清德上任五十餘天，不少人發現政府士氣出現有感變化，到底關鍵的原因是什麼，純粹只是首長的人氣使然？其實，這些天，賴揆在領導統御上，做了不小幅度的破舊與調整，甚至顛覆到連「大政委」制都已經被靜悄悄地推翻。

「大政委」是去年五二○以來，新政府所標榜的運作模式，當初的權力思維多半出於安全感。民進黨在野八年，跟隨小英的前政務官與學界，長期參與智庫或基金會活動，重新執政之後，英全政府認為這些人了解其政見，因此從這個最熟識的內圈擇才，安排在政務委員的職位，用意是透過他們去協調、整合、指揮各部會，總統與院長再指導政委，以為可以達到如臂使指的效率；但是一年多來實踐的結果，卻造成強政委、弱部會的後果。

賴院長為了整理隊伍，日前在政委會議上，公開就這個問題指出，部會首長在第一線，如果知名度不夠，大家的支持率就不可能好，為什麼辛苦做事，滿意度不高，「因為大家的陣勢不對，沒有前攻、中軍、後衛」。因此他要求此後政委要就重大問題積極邀集各部會溝通，但是獲致共識後，要由部會首長出面宣布，政委是幕僚，不適合召開記者會。

把政委去舞台化，讓部長站起來，賴清德也要部長們必須提高執行力。三十一日立法院總質詢結束，行政院早早就預告要以一週的時間，針對國內投資面臨的「五缺」問題，一天提出一個解決方案。賴揆告訴友人：「比起過去，現在要執行力二．○」，就算一次無法處理九十％的問題，也要建立正面面對問題的機制，先處理六十％，讓民眾相信政府將take action（採取行動）。

但是執行除了速度，也側重內涵，最近賴揆就叮嚀：計畫的呈報，通常在承辦局處就做了決定，部長如果未深入了解，只是批示，若有問題，問題就不會發現。前幾天，台鐵車票要漲價，被行政院喊停，即是其來有自。賴清德認為國營事業具有穩定物價的明確責任，如果不穩控，上任時給軍公教加薪三％的效益，豈不折損？

這種施政哲學，也反映在人口政策，移民措施，鬆綁法令，降低汙染等等研究規劃的啟動，「以前不決定的，今後都要做決定」，遇事不要拖延，賴清德的起手式，引人注目。