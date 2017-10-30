新聞分析》與柯P分合 民進黨須及早決定

2017-10-30

記者邱燕玲／特稿

民進黨在台北市長一役與柯文哲的關係尚無解方，另一方面，其副市長、民進黨籍的陳景峻又頂著柯Ｐ名號開始在新北市走透透。在民進黨雙北市長人選難產的此刻，柯陣營的舉動讓民進黨如芒刺在背，未來若拿不出辦法反制，柯Ｐ將從台北、新北「雙城」開始，對民進黨鯨吞蠶食。

柯恐對民進黨鯨吞蠶食

對於陳景峻主打柯Ｐ的參選模式，民進黨內當然確實有雜音，尤其民進黨目前與柯文哲的緊張關係未解，在新北市目前又尚找不出強棒的情況下，陳的舉動所隱含的柯Ｐ意志，令黨內關注並提高警覺，可確定的是，民進黨絕不會再讓與柯Ｐ有關的勢力再起。

因此，在有意參選新北市長的民進黨人選現今都無特別突出表現時，黨內開始傳出「徐國勇參選新北市」的聲音，顯示面對柯Ｐ陣營的威脅，民進黨不會坐以待斃。只是，強棒要出線，除了要拿出高民調，還得要弭平黨內各個山頭勢力，因此新北市還得花上一番功夫與時間。

柯文哲更上一層樓的政治企圖，其實已無庸置疑，二○二○不選，二○二四還是會選；柯對民進黨而言，是否是值得維繫關係、值得合作的「夥伴」，從雙城論壇講稿事件、世大運的處理等，相信民進黨已很有感，如果是忌憚其所謂的高民調、高人氣，而不敢與柯劃清界線，甚至維持表面和諧的假象，未來勢必付出慘痛代價。

就長遠來看，如果柯Ｐ已被民進黨視為不值、不應合作的對象，就應儘早與柯Ｐ斷絕關係，即使會付出代價，也算是一手養大柯Ｐ的民進黨該還的債；但若投鼠忌器，現在不敢斷臂求生，未來可不是斷隻胳臂就能存活這麼簡單。