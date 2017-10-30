民進黨搶雙北╱傳北市顧立雄 新北徐國勇

2017-10-30

雙北市長提名 放最後階段處理

〔記者楊淳卉／台北報導〕民進黨二○一八台北市長、新北市長徵召人選尚不明朗，迄今未找到強棒，黨內因此傳出「北市顧立雄，新北徐國勇」的「雙城雙打」組合；另外，若北市不推人選，黨內也有人建議由行政院長賴清德當領頭羊輔選，以「另類母雞」身分鞏固民進黨的北市議員選情。

選對會成員表示，雙北市長提名部分「最有爭議」，一定是放在最後階段處理。

新北市方面，雖然黨內有意參選的人選已紛紛出籠，但苦無強將，綠營對新北市長選戰出現焦慮。黨內有意爭取新北市長者，包括黨內蘇系立委吳秉叡、英系立委羅致政已經備戰許久，台北市副市長陳景峻也宣布投入新北市長初選，但因陳是柯文哲副手，民進黨方面，正在觀察陳景峻背後所代表的柯文哲勢力。

基層勸進游錫堃再戰新北

曾參選二○一四年新北市長的前行政院長游錫堃，雖曾表態無意再出戰，但外傳游還未真正放棄，地方上勸進聲也未間斷，希望游出征並創造「母雞帶小雞」的效果。

民進黨在新北市局勢尚未明朗，也形成各派系輪流點將的情況，包括民進黨立委林淑芬、行政院發言人徐國勇都曾被點名，但目前包括吳秉叡、羅致政、陳景峻等人，實力距離國民黨可能的人選侯友宜還有一段距離，徐國勇則被黨內視為較有機會一搏。

顧曾說「未規劃選北市長」

台北市方面，雖基層仍有聲音希望民進黨自推人選，但民進黨是否會繼續與柯文哲合作，黨內還在觀察。除了表態參選的謝系民進黨立委姚文智、被點名的文化部長鄭麗君，曾參與二○一四年民進黨台北市長初選的金管會主委顧立雄近期也被黨內點名討論，但顧在出任主委時強調，沒有參選台北市長的規劃。

若北市不推人 黨內建議由賴揆領頭輔選 鞏固議員選情

若台北市推顧立雄、新北市推徐國勇參選，黨內認為也不失為可以一戰的「雙城雙打」組合；但如果北市維持與柯文哲合作，民進黨不推人選，黨內也有聲音建議由賴揆擔任另類母雞，以賴清德的高支持度輔選，鞏固民進黨北市議員選情。

另外，民進黨選對會除了曾徵詢已表態參選的姚文智，早在世大運之前，也曾徵詢被點名的北市民進黨立委吳思瑤。吳思瑤受訪低調坦言，她當時僅是針對民進黨是否要再與柯文哲合作一事，建議選對會「世大運是一個觀察指標」，但也沒必要把世大運放大當選舉考量，當時還未發生柯與民進黨之間的政治風暴。