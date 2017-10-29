台人柬埔寨涉詐遣中 法務部遺憾

2017-10-29

〔記者施曉光、吳政峰／台北報導〕涉嫌在柬埔寨從事電信詐騙犯罪的十九名台灣人，昨日被強制遣送中國，陸委會對此事向中國大陸提出嚴正抗議。法務部也表達遺憾，呼籲對岸應依「海峽兩岸共同打擊犯罪及司法互助協議」，儘速將嫌犯送回台灣受審。

陸委會表示，自去年以來，政府即將打擊跨境電信詐騙犯罪列重點治安項目，除積極推動修正刑法、洗錢防制法、組織犯罪防制條例等法律，更透過大數據資料分析，與其他國家合作破獲多個詐騙集團，陸方作法完全無助於兩岸合作打擊跨境電信詐騙犯罪，更不利兩岸關係良性發展。

陸委會並呼籲對岸進行良性溝通與對話，解決跨境電信詐騙犯罪，積極共謀解決方法，唯有透過雙方的合作，揪出幕後犯罪首腦，才能徹底瓦解電信詐騙犯罪集團，保障兩岸人民的權益與福祉。

法務部也要求中國主管機關儘速向我方通報限制嫌犯人身自由情形，並依據互助協議第十二條，同意且安排台籍嫌犯家屬赴中探視、確保台籍嫌犯人身安全及選任辯護人等相關訴訟權益。

早從馬政府時代開始，中國就強押海外台籍電信詐騙嫌犯回中國受審，至今不下十起幾，牽涉第三國遍及馬來西亞、柬埔寨、印尼、泰國等東南亞地區，還遠至歐洲西班亞及非洲肯亞、亞美尼亞等國。

其中，過去逮捕類似案件有台籍與中國籍嫌犯的泰國政府，都會分別遣送兩岸處理，但今年七月泰方逮捕涉及電信詐騙案的兩岸四十四名嫌疑人，其中包括二十五名台籍嫌犯，泰國移民總局卻宣布將罪犯全數遣送中國。對於為何不循往例辦理，泰方竟以「現階段不方便答覆這個問題」回應，昨日再傳柬埔寨把台籍嫌犯交給中國，並不讓人意外。