救國團270名團員 多為國民黨人

2017-10-29

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國青年救國團組織章程違反「人民團體法」及其他法令規定，內政部日前二度發文要求須召開團員大會修改章程。據指出，救國團現行團員共二七○人，多數為國民黨籍人士，前總統馬英九、國民黨主席吳敦義都名列其中。

馬英九、吳敦義都列名其中

「這組織非常排外！」救國團召集人白秀雄批評，團員幾乎是七、八十歲以上老人，最老團員現已九十五歲，一個要為青年服務的社團，竟連一個年輕團員都沒有，入會還須經五名團員推薦，那些團員不是黨國大老，就是擔任過團總幹事以上的人，一般人怎有辦法入會？若再不修章程，等到團員一一老死凋零，救國團就會自行滅亡。

根據救國團章程規定，凡贊同該團宗旨，熱心青年工作，經團員五人推薦，並經團務指導委員會（即理事會）審查通過者，得為該團團員。

據了解，救國團與國民黨關係密切，馬英九自己曾在救國團六十週年團慶大會致詞透露，他父親馬鶴凌早年曾在救國團擔任文教組副組長，「我更是團員，及員工子女。」

國民黨主席吳敦義、前副主席林澄枝、林豐正、黃敏惠、前台北市長黃大洲、前行政院秘書長謝深山、前黨副秘書長高銘輝、前國民黨立委丁守中、林鴻池、許舒博、朱鳳芝、陳根德、前基隆市長張通榮以及金門縣副縣長吳成典等國民黨員，皆為救國團員。

內政部合作及人民團體司籌備處指出，已發文要求救國團修章程，屆時若召開團員大會，內政部也會派人督導。救國團要修章程，所召開的團員大會，須由半數以上團員出席，出席人數三分之一以上議決通過後實施。