揭弊救國團 白秀雄控遭高層監控

2017-10-29

日前出席退休人員餐會致詞被打斷 阻談團務改革

〔記者陳鈺馥／台北報導〕救國團召集人白秀雄昨日受訪表示，自從他在上週揭露救國團有終身學習中心未立案、公安不合格種種情況後，救國團高層已派人監控他的對外發言；十月二十五日，他至劍潭青年活動中心參加「救國團北區退休暨離職人員先進餐會」，更被人打斷致詞，阻止他公開談論團務改革。

直言「這組織作風很可怕」

「這組織作風很可怕，竟不讓人發言！」白秀雄指出，當天他原要說明改革救國團的理念，台下一名與榮譽召集人李鍾桂、救國團主任葛永光同桌的潘姓男子，卻不斷故意舉手攪局，不讓他講下去，潘男當場還不斷跟李鍾桂和葛永光示意。

白秀雄批評，那人一定是「他們」派來圍事的，只要他講到救國團不想聽的改革內容，就會有人鬧場及打斷發言，在那高喊「大家要吃飯了，不要再講啦！」可笑的是，他致詞完後，輪到李、葛兩人上台致詞，那人就沒再鬧場，更沒抗議要大家先吃飯。

據了解，李鍾桂在餐會當天直批，有人在傷害組織及同仁權益並不斷破壞救國團名譽，想把整個組織搞垮；葛永光則質疑，內政部近期一再針對救國團發文，是因為內部有人偷偷去檢舉。

對此，白秀雄指出，救國團高層不在乎公安及組織章程違法問題，早在十月二十日，他去台中參加救國團中區退休暨離職人員先進餐會時，派人南下去監控他，掌握他的發言。

白秀雄提及，事後他向救國團同仁反映此事，同仁直言「您的觀察和感受，都是正確的」，以前救國團員工要組工會，救國團都會派人圍事，該作風早在救國團行之有年。

白秀雄也說，今年二月底他接任召集人後，七個多月來，絲毫沒感受到自己是救國團大家長，自己邀請名嘴董智森來演講，出席演講會卻被排斥，補習班變更負責人要蓋章，才要他去辦良民證，感覺自己被當成「蓋章工具人」。

白秀雄批評，救國團除了派人監控他發言外，內部更有人向高層提議，召集人要講什麼話，須經主任批准，最後被內部成員反對，認為這傳出去會被人笑死。他說，這種蔣經國時代的作法，在民主社會還被提出來討論，「救國團這組織真的非常奇怪！」