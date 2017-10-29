獵雷艦案》一銀稱自己也受害 請檢調嚴辦

2017-10-29

〔記者鄭琪芳／台北報導〕慶富聯貸案延燒，主辦行第一銀行昨再發聲明強調，慶富涉及詐貸重創銀行商譽，一銀是受害人也是原告，並非被告，已對慶富採取法律行動；民事求償部分，提出假扣押、假處分等保全程序；刑事告訴部分，對慶富公司相關人員涉嫌以不實單據向銀行詐貸提起告訴，請檢調加速偵辦，務必嚴查、嚴辦、嚴懲。

一銀並指出，慶富的大股東慶洋投資提供一○○％足額等值的辦公大樓及美籍漁船等擔保品，向一銀申貸，其中十．五億元做為二○一六年慶富增資用。慶洋投資以十足擔保方式向一銀辦理融資，程序完備，在銀行實務上，是一般商業銀行常見的業務，兩者不能併為一談。

一銀董事長蔡慶年表示，他不計較個人此時去留，此刻所堅持的是對員工、股東、國家、個人專業和聲譽的責任；他會全力處理善後，並釐清各界疑慮，讓本案接受社會大眾檢視，一銀及銀行團的損失能降到最低。

土銀：慶陽截至九月 均按期繳息

慶富子公司慶陽聯貸案也遭宣布違約，對於外界指「土銀早知慶陽財務有問題未示警，導致更多公股行庫參與慶富聯貸案」，土銀昨發表聲明指出，二○一三年十月慶陽聯貸案簽約後，截至今年九月，慶陽均能按期繳息履行債務，且第一銀行主辦慶富聯貸案時，該集團尚未發生財務危機。

土銀強調，主辦慶陽九．五億元聯貸案，是響應政府鼓勵民間參與公共投資建設，當時慶富造船是具備建造國際標準油品輪、商船、研究船、大型船舶等的民營造船廠，也是高雄經營逾二十年頗具知名的造船廠，聯貸案依徵審程序評估辦理，擔保品為土地地上權及完工後建物暨附屬設施，其中土地地上權已完成設定抵押權，但因海洋生態展示館尚未完工，建物暨附屬設施尚未完成設定抵押權。