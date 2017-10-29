獵雷艦案》慶富找國際大廠背書 軍方嘆無從置喙

2017-10-29

〔記者涂鉅旻／台北報導〕慶富獵雷艦案風波越演越烈，事實上，國防部二○一四年對外招標獵雷艦案時，台船當時和義大利儎台供應商馬可尼（Marconi）、美國雷神公司合作，慶富卻能找來經驗豐富的義大利商Intermarine、美商洛馬背書。據軍方人士透露，縱使各界多認定台船較「穩定」，但慶富找來「大咖」背書，可能是獲評審委員青睞的原因，最終慶富和台船同分、依法抽籤出線，軍方對此無法置喙。

知情人士說，台船不管資本額、造艦經驗、過去紀錄等，皆優於慶富，但慶富卻能找來具有豐富造獵雷艦經驗的義商Intermarine、在全球名列前茅的軍火商洛馬合作。雖慶富如何和二家大廠談妥條件，仍有待調查，但相較之下，與台船合作的馬可尼並無獵雷艦建造經驗，光就這點，可能是兩廠商被評選為「同分」的關鍵。

兩搭配外商 獵雷艦建造經驗豐

據了解，獵雷艦案初期招標並不順遂，當台船、慶富有意參標獵雷艦案，軍方無預設立場，但獵雷艦案總預算達三百五十八億元，對公司規模較小、無軍艦建造經驗的慶富較不利。不過，此案依「政府採購法」規定開標，結果出爐後，傳軍方對此感到驚訝。

雖外界對於招標過程仍有疑點，但軍方官員強調，當台船未獲標案提出申訴時，行政院公共工程委員會調查此案，判定無非法之處，軍方認為，招標程序無問題，關鍵在於慶富得標之後引發一連串爭議，軍方已針對此案籌組專案小組，了解慶富財務爭議，是否已達解約條件。