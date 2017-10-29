獵雷艦預算爭議 立委：挪用逾38億

2017-10-29

黑鷹直升機、海軍光華案等 都遭挪用

〔記者涂鉅旻／台北報導〕獵雷艦案近來鬧得沸沸揚揚，國防部去年未經立法院同意，就將F-16戰機升級案年度預算的十四億二六五七萬元，用於獵雷艦採購經費，引來朝野立委質疑。時代力量立委黃國昌昨天更發現，國防部挪用的預算根本不只十四億，而是卅八億四七四三萬元，包括F-16「鳳展專案」、黑鷹直升機採購、海軍光華專案、國防部管制預算等，都遭到軍方挪用，他直言批評說：「是把大家當笨蛋嗎？」

黃國昌痛批國防部「是把大家當笨蛋嗎？」

不過，國防部昨晚解釋，國防預算編列，區分為國防部本部及「國防部所屬」，「國防部所屬」就包括陸、海、空軍司令部等單位預算在內，去年支應F-16戰機性能提升案等卅八億餘元預算，支應獵雷艦合約款，屬同一單位預算計畫經費調整，並未涉及預算法第六十三條「跨用途別流用」的規定。

國防部重申預算流用非挪用 並無不法

國防部重申，國軍確依預算法相關規範辦理預算「流用」非「挪用」，無不法與弊端，後續將依立院決議，對跨軍種軍事投資預算調整，主動通知立法院並說明事由，也會在經費表報揭露，提供審監機關審查。

黃國昌上週在立法院財政委員會質詢指出，獵雷艦去年採購預算僅四二七四萬元，國防部去年三月卻挪用F-16戰機升級案預算中的十四億二六五七萬元，用於採購獵雷艦，國防部卻對外回應稱，根據預算法第六十三條規定，當「同一工作計畫」其中一用途別科目經費不足，而「他科目有賸餘時」得流用，但「流入」及「流出」均不得超過原預算數額的廿％。

當時行政院主計長朱澤民回應，此案「應該是國防部在執行（預算）的過程，是不是解釋過於寬鬆」；審計長林慶隆則認為，國防部編列預算時，「沒有很實在地估列預算的進度跟額度。」黃國昌則質疑，十四億餘元流入獵雷艦案，早已超過廿％，為何沒有違法？質疑是人治的問題，還是制度有缺漏。

黃國昌事後向審計部調閱資料更發現，根據審計部提供資料顯示，國防部挪用於獵雷艦案的預算，竟不只十四億二六五七萬元，竟然還有採購黑鷹直升機的「天鳶專案」預算中的四億五千萬元、國防部管制預算六億九二五萬三七二八元，以及包含S-70反潛直升機性能提升、各式靶機具、AAV7兩棲突擊載具缺裝補充、重型消毒裝備整備、派里級巡防艦在內的海軍六項預算的相關經費，約十三億六一六○萬三一七二元，總計遭到挪用經費高達卅八億四七四三萬五二○○元。

黃國昌批評，他要請國防部清楚解釋，「為何送虛偽不實的資料來立法院？這樣欺騙，是把大家當笨蛋嗎？」