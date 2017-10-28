習提擴大合作 海基會：嚴肅面對

2017-10-28

〔記者施曉光／台北報導〕在中共召開十九大後，海基會董事長昨出席海基會董監事聯席會議前受訪表示，就海基會的立場來看，他特別注意到中共總書記習近平提及將來要擴大兩岸經濟、文化交流與合作，這點直接與海基會工作有關，海基會要嚴肅面對並積極討論因應。

兩岸互動 田弘茂：樂觀期待

田弘茂在開會致詞時表示，中共十九大後，對於兩岸未來互動，我方秉持樂觀期待並且務實看待，作為受政府委託處理兩岸事務的專責機構，海基會將持續忠實的執行政府所託，落實各項工作。

田弘茂指出，習近平在十九大後，權力明顯更加集中，對台方針與未來兩岸的互動模式，是否有不一樣的空間或創新方式，各方都高度關注，這次習近平的政治報告總結其執政第一個五年的對台工作經驗，也說明中共未來的對台政策方向，未來兩岸文化、教育及經濟貿易等交流，中國大陸將有更多的作為，我方須密切關注；但不論外在環境如何變化，海基會將堅守「兩岸人民服務第一線的使命」。

對於可望接任國台辦主任的劉結一，來自中國外交系統，未來是否會對台灣立場更趨強硬？田弘茂受訪說，劉結一並非中國大陸由外交系統改接國台辦主任的首例，劉的前兩任也是一樣，一切要看劉未來的發言，或實際上採取什麼措施後，才能嚴肅積極判斷。但他也說，很顯然對岸已經將兩岸與國際問題、區域問題連起來處理，我外交領域當然要特別注意未來發展。

海基會昨選出新董監事

海基會昨召開第九屆董監事第十二次聯席會議，也是本屆三年任期的最後一次會議，並推選產生新任第十屆的五十一位董事與六位監事，其中除政黨代表董事全部更換，捐助董事、政府職務派任董事、社會賢達董事略有異動外，其餘均獲連任，監事部分則異動一名。

政黨代表的新任董事方面，過去一年未指派代表的親民黨，這次指派台北市議員黃珊珊出任，民進黨、國民黨也分別更換代表，分別由社會運動部主任宋岫書、黨主席特別顧問兼大陸事務部主任周繼祥擔任，主張廢除海基會的時代力量，依舊沒有指派代表。