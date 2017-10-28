「救國團資產來自國家 應收歸國有」

2017-10-28

〔記者陳鈺馥／台北報導〕為釐清救國團的組織及財產，是否有不當取得之情況，行政院黨產會預定明年召開救國團案第三次聽證會。黨產會主委林峯正昨表示，救國團資產來自於國家，收歸國有是最基本的原則。

深入追查不當財產

針對救國團是否為國民黨附隨組織，黨產會已於今年二月廿四日、十月廿四日兩度舉行聽證會，據了解，因救國團組織龐大，加上前兩次聽證會上，討論範圍未涉及救國團財產問題，黨產會將在下一階段，深入追查救國團不當取得的財產。

林峯正昨接受廣播節目訪問表示，救國團一開始是在國民黨中央改造委員會上決定成立，最早由蔣經國當主任，後來擔任國民黨主席的蔣經國，更直接找李鍾桂接主任。

他指出，救國團青年活動中心、各山莊，六十幾年來都是由政府出錢蓋的，直到一九八○年代後，外界不斷質疑救國團經營旅館賺錢，用國家資源、國有土地卻不用出錢，才開始有承租。

林峯正強調，救國團資產來自於國家，資產應歸還給國家，該收歸國有，就做處分收歸國有，若現有業務有益於社會，要繼續延續，也須接受公共監督，「這個是可以談的！」

他舉例，像婦聯會、救國團旗下一些基金會，可引入公共監督機制，如果張老師真的收歸國有，讓公務員去當張老師，真的會比較好嗎？「不一定要公有，但一定要公益。」

林峯正說，國民黨用婦聯會進行婦女工作、救國團進行青年工作，收歸國有是最基本原則，若要談法律，就是一翻兩瞪眼，全都收回國有。

林指出，黨產會要爭取機會還原歷史，讓事情結束，他到黨產會最大願望是結束黨產會，這些過去所留下的問題，要面對它、解決它。