總統今出訪 過境夏威夷、關島會美要角

2017-10-28

出訪行程 適逢川普亞洲行

〔記者李欣芳／台北報導〕蔡英文總統今天將啟程訪問南太平洋三友邦馬紹爾群島、吐瓦魯及索羅門群島，總統這次出訪過境美國夏威夷、關島期間，將有特殊安排，黨政人士昨透露，蔡總統過境夏威夷、關島兩地的行程，主要將安排會見或電話聯繫美國重要政界人士，也會與智庫學者專家交流，並安排當地參訪。

蔡總統出訪期間，適逢美國總統川普即將展開亞洲行，美方在舒適、尊嚴、安全的原則下，安排相關的禮遇。

蔡總統今天將展開「永續南島，攜手共好」二○一七年太平洋友邦之旅。總統的訪問團今天上午從桃園機場搭機起飛後，傍晚飛抵美國夏威夷的檀香山，明天停留一天後，十月卅日清晨離開檀香山，當天上午飛抵馬紹爾群島。

十一月一日清晨則離開馬紹爾群島赴吐瓦魯訪問，同一天傍晚抵達索羅門群島，停留兩晚，十一月三日中午飛抵關島，十一月四日上午離開關島，當天中午返抵國門，全程八天七夜。

訪馬紹爾、吐瓦魯、索羅門

蔡總統這次出訪除了將會晤美方人士外，也將分別會晤馬紹爾群島總統海妮、吐瓦魯總督伊塔雷里及總理索本嘉、索羅門群島總督卡布依及總理蘇嘉瓦瑞，就彼此共同關切的雙邊及國際議題交換意見。

總統府發言人林鶴明表示，總統這次出訪主要是鞏固邦誼，除了與我太平洋三友邦元首或政要會面外，也將參觀當地與我農業技術合作與醫療合作等設施。

林鶴明說，總統的訪問團成員包括總統府秘書長吳釗燮、國安會副秘書長蔡明彥、外交部長李大維、僑委會委員長吳新興、衛福部長陳時中、原民會主委夷將．拔路兒、民進黨立委林靜儀、原民立委谷辣斯．尤達卡等人。

由於蔡總統回程將過境關島，總統昨在接見「美國關島總督卡佛訪問團」時表示，很期待在出訪轉機行程中再次與各位見面，看看美麗的關島，「在此預先感謝您（卡佛）的熱情招待！」