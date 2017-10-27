衝著「與蔣孝嚴晚宴」 中客團控被騙

2017-10-27

〔記者方志賢／高雄報導〕蔣姓中國觀光客投訴本報，指黃姓台灣人以「與國民黨前副主席蔣孝嚴晚宴」為名義，招攬中國蔣氏宗親來台旅遊，他們一行二十九人來台旅遊八天，每人旅費八八八○元人民幣，但一名自稱蔣孝嚴辦公室主任卻說蔣孝嚴行程不能配合，取消共進晚餐，這群蔣氏宗親認為被騙，希望揭發黃等人惡行。

來自江西的蔣利民說，去年來台參加兩岸蔣氏宗親聯誼，當時蔣孝嚴曾出席，在會場認識自稱蔣辦公室黃姓主任及自稱「中華文化經貿交流發展協會」副理事長的黃姓男子。黃男以「與蔣孝嚴晚宴」名義邀他們來台，大家信以為真，沒想到來台才知被騙。

被指招攬者 自稱背黑鍋

黃男昨晚接受記者電訪則反控說，參訪是蔣利民負責招攬，行程加入蔣孝嚴主持晚宴，也是蔣利民要求的，他以為蔣利民有管道聯繫蔣孝嚴，最後卻把全部的責任推給他，讓他背黑鍋。蔣利民昨晚則否認指控。

來自中國四川省的律師蔣加勝向本報投訴指出，他們一行廿九人來自中國各省的蔣氏宗親，接受黃姓男子邀請來台參加首屆蔣氏海內外宗親經貿、文化交流考察。

晚宴延午宴 都沒見到蔣

蔣加勝說，原本規劃二十一日舉辦兩岸蔣氏宗親聯誼交流晚宴，並邀請蔣孝嚴主持，中國蔣氏宗親是「衝著」能與蔣孝嚴共進晚餐才參加，沒想到當天黃男以蔣孝嚴無法出席為藉口，改到二十三日午宴。等到午宴時，又有一名自稱是蔣孝嚴辦公室黃姓主任出面，說蔣孝嚴臨時有事取消共進午餐，宗親們大為不滿，懷疑黃沒有能力邀請蔣孝嚴，卻以這樣名義詐騙他們來台。

黃男則說，黃主任是蔣辦前主任、立委蔣萬安地方服務處主任，也是台灣蔣氏宗親會秘書長，因蔣孝嚴無法出席，才出面說明。