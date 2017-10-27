檢視前瞻與長照 賴揆11月起全台走透透

2017-10-27

〔記者李欣芳／台北報導〕行政院長賴清德昨宣布，為貫徹蔡總統要求，行政院加速並確實落實前瞻基礎建設及長照預算與重大政策，在總質詢後，也就是下個月，他將自屏東開始走遍全台灣每一縣市，傾聽地方的需求。外界解讀賴揆下鄉走透透，是要為執政黨明年縣市長選情加溫，政院發言人徐國勇則表示與選舉無關。

不過，由於賴揆的高人氣，民進黨不少縣市長參選人紛紛搶搭賴清德便車。表態參選新北市長的立委吳秉叡下週日將舉辦重陽爬山活動，地點選在五股觀音山，吳秉叡邀賴揆出席，賴已答應將到場致詞。

媒體問徐國勇，賴揆是否替吳參選加持？徐國勇則說，其他參選人也會到場。由於徐國勇也被視為民進黨新北市長的黑馬人選，徐說「我不是候選人，但我將陪同賴院長出席」。

據悉，賴揆將自十一月中旬起每週五、六、日的時間安排全台走透透，下鄉行程將持續到明年初。首站自屏東開始，之後台東、花蓮、宜蘭，再從高雄一路往北。

此外，為全面啟動各部會法規鬆綁，賴揆昨主持行政院院會時也強調，各部會應調整過去以防弊為主的施政態度，採取積極興利便民的角度，以人民幸福有感、排除投資障礙及減輕遵法成本為目標，檢討鬆綁函釋、行政規則及法規命令等管制規定，並即刻著手從函釋做起，以建立便民的法制環境。

賴揆要求各部會首長或指定次長親自督導，除財經相關部會（包括財政部、經濟部、勞動部、金管會及工程會），每兩週提出讓人民有感的鬆綁成果送國發會彙整，其餘部會以三個月為一期，提出讓人民有感的鬆綁成果，第一期在十二月中旬提交，自明年起採按季辦理。